Назван простой способ борьбы с диабетом

Ученые нашли новое подспорье в борьбе с диабетом. Выяснилось, что употребление фруктов снижает риск возникновения этой болезни, а уже развившийся недуг делает менее опасным.

Совместное исследование специалистов из Китая и Великобритании, в котором исследовалась связь между употреблением фруктов и диабетом, было опубликовано в научном журнале Public Library of Science Medicine. Работа стала первой в своем роде.

Специалисты напомнили, что в восточных странах традиционной считается точка зрения, что в случае возникновения диабета пациенту следует сократить употребление фруктов. Однако полученные исследователями факты говорят, что необходимо поступать ровно наоборот.

Употребление свежих фруктов позволяет снизить вероятность развития диабета на 0,2% в течение пяти лет, передает РИА ФАН. В том случае, если человек уже болен диабетом, фрукты все равно будут для него полезны, показывает исследование. Употребление фруктов снижает смертность больных диабетом на 1,9%, гласят полученные учеными данные.

Чтобы прийти к подобным выводам международная команда специалистов на протяжении семи лет анализировала медицинские данные приблизительно полумиллиона человек. Отметим, ранее ученые уже называли простые и необычные, но вместе с тем относительно эффективные способы борьбы с диабетом. В частности, речь идет о велопрогулках.

Специалисты из Университета Южной Дании провели исследование, в ходе которого выяснили, что регулярное катание на велосипеде снижает риск развития сахарного диабета второго типа на 20%. Впрочем, сами исследователи отметили, что лишь заметили общую тенденцию. Возможно, что снижение риска диабета и катание на велосипеде представляют собой два независимых следствия некоего третьего фактора, предупредили они.