Раскрыта загадка происхождения лейкемии

Международная группа ученых установила причины происхождения лейкемии. Генетики выяснили, что рак крови появился от 20 до 45 миллионов лет назад.

В те далекие времена заболевание встречалось у летучих мышей вида обыкновенные длиннокрылые. Сейчас он находится под угрозой исчезновения.

В окаменелых останках животных были найдены следы дельтаретровирусов, передает The Telegraph. Оказалось, что вирусы-убийцы находились в крови животных и вызывали лейкемию.

"Понимание истории этих вирусов поможет ученым лучше понять, как они влияют на людей и животных в настоящее время и что будет происходить в будущем", – заявил эксперт Центра вирусных исследований Университета Глазго Роберт Гиффорд. По оценкам ученых, ежегодно в мире вирус HTLV-1, вызывающий злокачественные новообразования лимфоидной и кроветворной тканей, поражает от 15 до 20 миллионов человек.

Отметим, лейкемия – онкологическое заболевание, при котором клетки костного мозга мутируют, не развиваясь в нормальные зрелые лейкоциты, и становятся раковыми клетками. От других видов рака болезнь отличается тем, что при ней не образуется опухоль в каком-то одном месте.

Ранее эксперты из американского Университета Уэйк-Форест выяснили, что полет на Марс грозит лейкемией космическим путешественникам. Космонавты будут подвергаться очень сильному радиоактивному излучению, из-за чего может развиться рак крови.

а на освоение Марса берут добровольцев? если что запишите — $$$ (@sevamashina) 26 января 2017 г.

Как писали Dni.ru, в рамках исследования группа ученых приступила к тестированию специальной пищевой добавки. Она должна защищать космонавтов от радиации и развития у них лейкемии.