Ученые назвали главную опасность детских игрушек

Большое количество игрушек отрицательно сказывается на развитии детей. Ученые установили, что у избалованных изобилием ребят хуже развиты воображение и навыки общения.

В исследовании, проведенном учеными из Университета Толедо, приняли участие 36 детей. Сначала их пригласили в комнату, где было всего четыре игрушки, затем количество предметов увеличили.

Результаты своей работы исследователи опубликовали в журнале Infant Behaviour and Development. Они рекомендовали родителям и педагогам не заваливать малышей игрушками, чтобы у них лучше развивались воображение и навыки общения.

Во время эксперимента малышей до трех лет разделили на две группы и поместили в комнаты, в одной из которых было четыре игрушки, а в другой – 16. Оказалось, что качество и продолжительность игры значительно снижались, когда у детей был большой выбор.

Как только количество игрушек уменьшалось, каждый ребенок становился более сосредоточенным, творчески подходил к игре и лучше ориентировался в пространстве. Вывод ученых: большое количество игрушек оказывает негативное влияние на детскую психику и может вызвать синдром дефицита внимания, передает РИА ФАН.

Опасность может таиться и в качестве игрушек. Роспотребнадзор в преддверии Нового года открыл традиционную всероссийскую горячую линию по вопросам безопасности детских товаров. С 1 по 20 декабря потребителей проконсультируют по детской одежде, обуви, игрушкам, сладким подаркам, карнавальным костюмам. Можно будет задать вопросы о пиротехнике, услугах аниматоров, детских елках, а также о действующих нормативных требованиях к этой категории товаров и услуг.