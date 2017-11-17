Рождественская Ярмарка подарков откроется в ЦДХ
Сложно придумать более подходящее место для поиска оригинального подарка, чем большая "Рождественская ярмарка подарков" в Центральном Доме художника, ведь здесь можно найти презенты на любой вкус. На 17 дней центральный зал одного из крупнейших выставочных комплексов Москвы займут более 80 творческих мастерских, галерей, арт-салонов и художников со своими уникальными авторскими работами.
Только здесь можно найти и приобрести не просто подарки, а эксклюзивные предметы интерьера и декора, которые не только порадуют душу, но и станут достойной частью личной коллекции. Диапазон вкусов и возможностей на ярмарке необычайно широк – от авторских кукол и уникальных крафтовых изделий до традиционных новогодних украшений и сладких подарков. И это далеко не весь ассортимент! Фантазии дизайнеров и мастеров не знают границ. А их воплощение может быть самым неожиданным.
Большинство изделий, представленных на ярмарке, выполнены ограниченным тиражом или вовсе в единственном экземпляре, что выгодно отличает их от изделий масс-маркета.
На ярмарке можно найти подарки на любой вкус:
• оригинальные дизайнерские предметы интерьера, стекло, посуду, аксессуары;
• новогодние украшения и авторские игрушки;
• художественную и сувенирную продукцию;
• авторские украшения из натуральных камней и кожи;
• эксклюзивные крафтовые изделия;
• сладкие новогодние подарки;
• натуральную органическую и экологически чистую косметику;
• предметы декупажа: шкатулки, чайные коробки и новогодние шары;
• открытки ручной работы;
• книги по искусству, календари, постеры и прочую подарочную полиграфическую продукцию;
• авторскую одежду и аксессуары, и многое другое.
Центральный Дом художника, Москва, Крымский вал 10/4
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