Рождественская Ярмарка подарков откроется в ЦДХ

Пора сказочных новогодних праздников приближается! А вы уже придумали, как необычно и со вкусом поздравить своих близких и друзей? Если еще нет, то приходите в Центральный Дом художника с 8 по 24 декабря на традиционную "Рождественскую ярмарку подарков", которая объединила российских художников, дизайнеров, мастеров handmade и ремесленников.

Сложно придумать более подходящее место для поиска оригинального подарка, чем большая "Рождественская ярмарка подарков" в Центральном Доме художника, ведь здесь можно найти презенты на любой вкус. На 17 дней центральный зал одного из крупнейших выставочных комплексов Москвы займут более 80 творческих мастерских, галерей, арт-салонов и художников со своими уникальными авторскими работами.

Только здесь можно найти и приобрести не просто подарки, а эксклюзивные предметы интерьера и декора, которые не только порадуют душу, но и станут достойной частью личной коллекции. Диапазон вкусов и возможностей на ярмарке необычайно широк – от авторских кукол и уникальных крафтовых изделий до традиционных новогодних украшений и сладких подарков. И это далеко не весь ассортимент! Фантазии дизайнеров и мастеров не знают границ. А их воплощение может быть самым неожиданным.

Большинство изделий, представленных на ярмарке, выполнены ограниченным тиражом или вовсе в единственном экземпляре, что выгодно отличает их от изделий масс-маркета.



На ярмарке можно найти подарки на любой вкус:

• оригинальные дизайнерские предметы интерьера, стекло, посуду, аксессуары;

• новогодние украшения и авторские игрушки;

• художественную и сувенирную продукцию;

• авторские украшения из натуральных камней и кожи;

• эксклюзивные крафтовые изделия;

• сладкие новогодние подарки;

• натуральную органическую и экологически чистую косметику;

• предметы декупажа: шкатулки, чайные коробки и новогодние шары;

• открытки ручной работы;

• книги по искусству, календари, постеры и прочую подарочную полиграфическую продукцию;

• авторскую одежду и аксессуары, и многое другое.

Центральный Дом художника, Москва, Крымский вал 10/4