В центре Москвы обокрали магазин игрушек

В Басманном районе столицы два злоумышленника проникли в офисное здание. Преступники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обокрали магазин игрушек и попытались скрыться.

Полиция задержала их по горячим следам. Игрушки изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает агентство городских новостей "Москва".