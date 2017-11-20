В центре Москвы обокрали магазин игрушек

В Басманном районе столицы два злоумышленника проникли в офисное здание. Преступники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обокрали магазин игрушек и попытались скрыться.
Полиция задержала их по горячим следам. Игрушки изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает агентство городских новостей "Москва".
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