В России резко выросло число больных ВИЧ

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с этим страшным заболеванием в нашей стране. По итогам десяти месяцев текущего года зафиксировано превышение среднемноголетних показателей.

Отмечено увеличение заболевших ВИЧ на 43,4% (49,67 случаев на 100 тысяч населения против среднемноголетних – 34,64). При этом при сравнении с прошлым годом существенного роста нет.

"В январе-октябре 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года выросла незначительно – на 0,9% (49,67 на 100 тысяч населения против 49,21)", – сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Роспотребнадзора. При этом известно, что Россия занимает третье место в мире по числу новых случаев заражения ВИЧ.

Отмечается, что впереди России по этому показателю находятся ЮАР и Нигерия, передает "Коммерсант". По словам исполнительного директора UNAIDS Мишеля Сидибе, наша страна нуждается в ускоренном плане мер по борьбе с этим заболеванием. Он уверен, что у России для этого есть все: научные достижения, ресурсы и четкое понимание характера эпидемии.

Эксперты выделяют ряд причин, по которым мог произойти скачок числа случаев заражений ВИЧ. Часть из них считают, что дело – в недостаточной работе по профилактике заболевания. Другие специалисты уверены, что новые случаи выявились вследствие более широкой проверки здоровья населения.

При этом врачи подчеркивают, что 100-процентного лечения иммунодефицита человека не существует. Медики также отмечают, что из-за высоких темпов распространения не хватает препаратов от смертельной инфекции. Врачей, специализирующихся на лечении недуга, также недостаточно.