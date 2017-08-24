В России растет число ВИЧ-инфицированных

В России стремительно растет число людей, зараженных ВИЧ. С марта по май текущего года в стране зафиксировано уже более 22 тысяч новых случаев.

Весной 2017 года темпы роста заболеваемости ВИЧ увеличились на 4% по сравнению с предыдущим годом. Так, за три месяца у 22,9 тысячи людей была впервые выявлена смертельная инфекция, передает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Самый существенный всплеск заболеваемости отмечен в мае 2017-го, когда было зафиксировано 7,2 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции — это на 10,3% больше, чем в мае 2016 года. Более половины всех инфицированных (51,2%) — из 13 субъектов России: Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Самарской, Челябинской областей, Пермского, Красноярского, Краснодарского краев, Москвы и Подмосковья, Петербурга, Республики Башкортостан.

Эксперты выделяют ряд причин, по которым мог произойти скачок числа случаев заражений ВИЧ. Часть из них считают, что дело – в недостаточной работе по профилактике заболевания. Другие специалисты уверены, что новые случаи выявились вследствие более широкой проверки здоровья населения.

При этом врачи подчеркивают, что 100-процентного лечения иммунодефицита человека не существует. Поэтому лучший способ снизить число заболевших – проводить масштабные профилактические мероприятия по всей стране.

Медики также отмечают, что из-за высоких темпов распространения не хватает препаратов от смертельной инфекции. Врачей, специализирующихся на лечении недуга, также недостаточно.