В России растет число ВИЧ-инфицированных
Весной 2017 года темпы роста заболеваемости ВИЧ увеличились на 4% по сравнению с предыдущим годом. Так, за три месяца у 22,9 тысячи людей была впервые выявлена смертельная инфекция, передает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Самый существенный всплеск заболеваемости отмечен в мае 2017-го, когда было зафиксировано 7,2 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции — это на 10,3% больше, чем в мае 2016 года. Более половины всех инфицированных (51,2%) — из 13 субъектов России: Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Самарской, Челябинской областей, Пермского, Красноярского, Краснодарского краев, Москвы и Подмосковья, Петербурга, Республики Башкортостан.
Эксперты выделяют ряд причин, по которым мог произойти скачок числа случаев заражений ВИЧ. Часть из них считают, что дело – в недостаточной работе по профилактике заболевания. Другие специалисты уверены, что новые случаи выявились вследствие более широкой проверки здоровья населения.
При этом врачи подчеркивают, что 100-процентного лечения иммунодефицита человека не существует. Поэтому лучший способ снизить число заболевших – проводить масштабные профилактические мероприятия по всей стране.
Медики также отмечают, что из-за высоких темпов распространения не хватает препаратов от смертельной инфекции. Врачей, специализирующихся на лечении недуга, также недостаточно.
Певица удивила своим видом
Полицейские застрелили Константина Морозова, который ранее расправился со своей женой
Samsung презентовал новый смартфон
Супруга известного футболиста дала откровенное интервью