Россию поразила неуправляемая инфекция

Число заболевших корью детей в России только за несколько месяцев 2017 года выросло более чем в четыре раза. Медики уверены: это следствие активности противников прививок. Кроме вакцин, других способов борьбы с опасным заболеванием на сегодняшний день не существует.

За десять месяцев текущего года заболеваемость корью в России выросла в 4,3 раза. С начала 2017-го зафиксировано 367 случаев, тогда как за весь 2016-й их было 86, приводит статистику Роспотребнадзор. В ведомстве утверждают, что болезнь появилась у тех, кто не сделал прививку.

Активность групп противников вакцинации в соцсетях растет. Паблики "антипрививочников" насчитывают сотни тысяч человек. Их создатели по большей части – бывшие члены религиозных сект, любители народной медицины и гомеопаты. В группах состоят и родители, и некоторые врачи, и даже дети.

Борцы с прививками рассуждают о вреде вакцинации, советуя лечиться народными средствами. Однако научных подтверждений и ссылок на авторитетные исследования не приводят. При этом на сегодняшний день вакцинация – самый эффективный способ борьбы с корью, препаратов для ее лечения не существует.

"Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения. Для нее характерны повышение температуры, общее недомогание и появление на поверхности тела красной папулообразной сыпи. Самые серьезные осложнения – слепота, энцефалит, тяжелая диарея, воспаление легких", – цитирует Life.ru врача клиники "Медицина" Марьям Сайфулину. Она подчеркнула, что чаще всего корью болеют дети.

За последние 17 лет заболеваемость по всему миру снизилась на 70%. Специалисты уверены, что такого результата удалось добиться благодаря вакцинации. А об активности "антипрививочников" приходится говорить на самом высоком уровне. "К сожалению, такая тенденция есть, и интернет-сообщество очень интенсивно ее продвигает", – докладывала глава Роспотребнадзора Анна Попова президенту России Владимиру Путину.

Как сообщают в ведомстве, наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Республике Дагестан (2,16 случая на 100 тысяч населения), Московской области (1,2) и Москве (1,08). По мнению специалистов, на рост заболеваемости могла повлиять вспышка кори в Европе: в Италии, Франции, на Украине и в Румынии за последний год зафиксировано более десяти тысяч случаев заражения корью, 30 человек погибли. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире за последние два года от кори скончались 150 тысяч человек – большинство из них не прививались.