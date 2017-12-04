Седина оказалась симптомом опасной болезни

Ранняя лысина и седина свидетельствуют о серьезных заболеваниях, выяснили кардиологи. Оказывается, серебристые виски у мужчин моложе 40 лет – признак предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Авторы исследования, представленного на конференции кардиологов в Калькутте, обследовали 790 молодых людей с коронарной недостаточностью и 1270 здоровых людей в контрольной группе. Изучались кардиограммы, эхокардиографии, анализы крови и волосяные покровы головы.

Молодые мужчины с болезнями сердца, как выяснилось, чаще лысеют. По данным медиков, это почти половина из находившихся на обследовании пациентов, тогда как в контрольной группе таких было лишь 27%. Еще хуже обстоит дело с ранней сединой. Ее выявили у половины больных участников исследования против 30% из контрольной группы.

Причина такой взаимосвязи, полагают врачи, в том, что у пациентов с болезнями сердца могут раньше запускаться и интенсивнее протекать процессы старения, сказывающиеся на состоянии волос. Медики советуют молодым мужчинам с преждевременным облысением или сединой проверяться у кардиолога и стараться вести здоровый образ жизни.

Коронарная недостаточность – состояние, при котором снижается или останавливается коронарный кровоток. Из-за этого сердце недополучает питательные вещества и кислород. Это состояние является наиболее распространенным проявлением ишемической болезни, приводит к инфаркту и внезапной остановке сердца, передает РИА Новости.

Данные индийских врачей подтверждают результаты исследований японских коллег. Согласно работам медиков в Японии в 2013 году, у лысеющих мужчин риск сердечно-сосудистых заболеваний на треть выше, чем у их сверстников, которые не сталкивались с проблемой потери волос.

