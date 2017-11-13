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Здоровье

Смертельные признаки инсульта и инфаркта

Фото: GLOBAL LOOK press
Сердечно-сосудистые заболевания – одна из основных причин смертности во всем мире. Лидер по количеству летальных исходов, который превышает даже онкологические заболевания – инсульт.
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Ежегодно его переносят около 15 миллионов человек. Новые случаи регистрируют каждые 30 секунд. Второе место в смертельном рейтинге у инфаркта. От него в год умирают пять-шесть миллионов человек. Между тем врачи уверены, большинство преждевременных смертей можно было бы предотвратить, если бы не человеческая беспечность. 

Как показывает практика, люди просто не знают симптомов и часто путают эти два заболевания. Действительно, у этих недугов есть объединяющий фактор – поражение сосудов. Но на этом сходство заканчивается. Смертельные признаки инсульта и инфаркта Dni.Ru описали эксперты. 

"При инфаркте происходит закупорка сосудов, питающих сердечную мышцу, вследствие тромбоза. Инсульт же – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к гибели клеток мозга, – сообщил руководитель регионального сосудистого центра городской клинической больницы имени В.В. Вересаева, кандидат медицинских наук, невролог Андрей Серопегин. –  Львиная доля всех инсультов происходит из-за развития атеросклероза. Но в последние несколько лет многие специалисты говорят о том, что инсульт резко меняет свою направленность. Участились случаи, причиной которых является кардиоэмболия, то есть, нарушение ритма сердцебиения. Вот эти две проблемы становятся причиной инсульта в 90 % случаев. Остальные 10 % приходятся на редкие заболевания, генетическую склонность и малоподвижный образ жизни, а также скачки артериального давления".

Фото: GLOBAL LOOK press

Решающий фактор в лечении инсультов – это время. Скорость восстановления после приступа напрямую зависит от того, как быстро пострадавший получил квалифицированную медицинскую помощь. Именно поэтому важно знать симптомы, говорит Андрей Серопегин: "Во всем мире созданы несколько шкал, оценивающих силу изменений. В первую очередь при инсульте может появиться резкая головная боль, меняется конфигурация лица, появляется асимметрия. Так же возникает слабость или полный паралич конечностей. Возможны потери способностей говорить, распознавать речь и ориентироваться в пространстве".

Совсем иные симптомы у инфаркта. По словам главного кардиолога САО Москвы, заведующего отделением кардиологической реанимации городской клинической больницы В.В. Вересаева Заура Шогенова, первый признак сердечного приступа – боль за грудиной и/или в левой половине грудной клетки, отдающая в шею, нижнюю челюсть и левую руку. "Признаки надвигающегося инфаркта у человека могут появиться за некоторое время до его развития. Но больные, как правило, не обращают на них внимание. Сильная одышка, липкий холодный пот, перебои в работе сердца – это те признаки, на которые нужно немедленно реагировать и обращаться к врачу".

Основные причины инфаркта, по словам специалиста – повышенный уровень холестерина, вследствие чего в сосудах появляются атеросклеротические бляшки. Разрыв же этой бляшки приводит к тромбозу, который закрывает просвет сосуда. Если раньше это была болезнь людей старших возрастных групп, то сегодня инфаркт значительно "помолодел". В группе риска в основном находятся мужчины от 35 лет.

Фото: GLOBAL LOOK press

Что удивительно, профилактика этих двух разных заболеваний очень похожа. Чтобы не допустить возникновения инфаркта или инсульта, нужно в первую очередь избавиться от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Важно вести активный образ жизни и больше внимания уделять движению – плавание и быстрая ходьба наиболее полезны.

Так же, необходимо следить за питанием, исключив из него большое количество животных жиров, острого, соленого, мучного. Пища должна быть здоровой и разнообразной. Очень важно избегать стрессовых ситуаций и держать своё психоэмоциональное состояние в равновесии. Но самое главное, как говорят специалисты, нужно "дружить с врачами" и при первых сигналах обращаться к ним за медицинской помощью.            

13 ноября 2017, 13:35

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