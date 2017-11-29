Тяжелая болезнь Табакова поразила сердце

Знаменитый актер и режиссер Олег Табаков перенес операцию на сердце. Здоровьем звезды занимаются лучшие медики.

Хирургическое вмешательство было проведено днем 29 ноября. Как сообщает газета "Комсомольская правда", до сих пор неизвестно, какую именно операцию перенес Табаков. Издание утверждает, что это могло быть как обычное стентирование сосудов, так и что-то куда более серьезное.

Отметим, что информация об операции на сердце знаменитого театрального режиссера является крайне противоречивой. Так, анонимный источник агентства Интерфакс сообщил, что никакого хирургического вмешательства не проводилось: "Ему установили трахеостому, об операции речь не идет". При этом, телеканал РЕН ТВ продолжает настаивать, что Табакову потребовалось экстренное хирургическое вмешательство.

Напомним, ранее Dni.Ru писали, что Олег Павлович находится в тяжелом состоянии и не может самостоятельно дышать. Знаменитого режиссера пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. "Комсомольская правда" так же сообщает, что Табаков болен уже давно – именно пренебрежение своим здоровьем привело режиссера к реанимации. По информации газеты, у артиста заражение крови.

Опровержение информации об операции Табакова оказалось ложным https://t.co/jgMVAmoCxT pic.twitter.com/DU0AO1ejb6 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 29 ноября 2017 г.

Официальных комментариев о состоянии здоровья Табакова не поступало. Родственники и близкие режиссера противоречат друг другу. Кто-то из них говорит, что Олег Павлович лежит на плановом обследовании, кто-то – что режиссер вообще решил подлечить зубы.

Напомним, 82-летнего артиста доставили в реанимацию 27 ноября. Позже стало известно, что Табаков не может самостоятельно дышать, его подключили к аппарату ИВЛ. Из-за его болезни отменены несколько спектаклей.