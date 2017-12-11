Проклятие "Ленкома": почему звезд театра сжирает рак

Настоящей причиной смерти Леонида Броневого стал не преклонный возраст, не болезнь сосудов и не перенесенная несколько лет назад после инфаркта операция на сердце. Актера убила онкология. Сегодня с раком сражается и Николая Караченцов – он прошел несколько курсов химиотерапии, нашел правильную методику лечения. Почему мор затронул именно этот коллектив, разбирались Dni.Ru.



Рак сжирает звезд "Ленкома" уже не одно десятилетие. Например, в 70-х Андрей Тарковский ставил здесь "Гамлета". На главную роль пригласил "чужака" Анатолий Солоницына, из-за чего поругался с премьер-актером труппы Янковским. Постановка была провальной. Артист переживал огромный стресс. Оправившись, поехал кататься на лошади, но не удержался в седле и при падении сильно ушиб грудь. В больнице при осмотре обнаружили рак легких, а в Первом медицинском институте, куда актер был срочно доставлен, сообщили что метастазы распространились уже и на позвоночник – фатальный процесс остановить невозможно. А через четыре года от рака легких скончался и Тарковский...

Александра Абдулова не стало в январе 2008-го. О том, что у него тоже рак легких, актер догадывался, но идти к врачам отказывался. Мол, медики будут настаивать бросить курить, а он не представляет своей жизни без сигарет. Боль от легких отдавалась в позвоночник, из-за чего у артиста стали сильно отекать ноги. Болезнь прогрессировала, и артиста доставили в Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. "Он сгорал на глазах при такой интенсивной жизни. У него были проблемы с ногами – не хватило времени долечить их. Мне кажется, у Саши за год проходило все пять лет. Почти как на войне. Но он чувствовал себя комфортно. Возможно, нужно было бросить все и позаботиться о здоровье. Но он считал, что жизнь и так штука короткая...", – рассказал позже в одном из интервью коллега актера Виктор Раков.

Напомним, что злокачественное новообразование, развивающееся из эпителиальных тканей легкого, в большинстве случаев занимает лидирующее место среди причин смертей от онкологических патологий у мужской доли населения. В группу риска развития входят курильщики, при этом вероятность возникновения патологии не зависит от количества выкуренных сигарет.

Причиной смерти Олега Янковского в 2009-м стал рак желудка. Он обратился в клинику с жалобами на плохое самочувствие, непрекращающиеся боли в желудочной области, потерю аппетита, в том числе на отвращение к жирной пище. Обнаружив зловещие симптомы, медики экстренно назначили артисту биопсию ткани. Анализ подтвердил худшие опасения: у Янковского рак поджелудочной железы поздней стадии, причем болезнь носит запущенный характер. Больше года с этим видом рака проживают лишь единицы...

В 2009-м от рака скончался и работавший в "Ленкоме" музыкант Павел Смеян. Тот самый, что создал музыку почти к 20 кинофильмам, в том числе "Мэри Поппинс, до свидания!", "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди", "Трест, который лопнул", "Военно-полевой роман", "Валентин и Валентина". Смеян также принимал участие в рок-операх "Идут белые снега", "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты", "Юнона и Авось". Об онкологии Павел узнал слишком поздно. При помощи коллеги и друзей ему была проведена дорогостоящая – порядка 50 тысяч евро – операция в Германии. Смеян после операция даже некоторое время чувствовал себя лучше, но улучшение самочувствия оказалось временным.

Среди актеров ходит легенда о проклятии "Ленкома". Якобы, там видели колдуна, который ходил по коридорам, что-то бормоча, а затем сказал, что теперь смерти мужчин будут следовать в театре одна за другой. Мол, это души изнасилованных и убитых в местных подвалах анархистами дам мстят мужскому полу. Этот слух быстро оброс легендами и стал передаваться из уст в уста. Ведь актеры – люди суеверные и мнительные...