Алкоголь провоцирует развитие рака

Американские ученые пришли к выводу, что злоупотребление спиртными напитками повышает риск развития сразу нескольких видов рака. Специалисты выявили, что алкоголь может провоцировать онкологию груди и пищевода.

Специалисты из Американского общества клинической онкологии во главе доктором Брюсом Джонсоном изучили многочисленные работы, посвященные связи спиртных напитков и рака. Результаты исследования были опубликованы на официальном сайте организации.

Оказалось, что регулярное употребление алкоголя может стать причиной возникновения сразу нескольких форм онкологии. Спиртные напитки могут провоцировать развитие рака груди, глотки, пищевода, печени и многих других органов.

При этом ежедневное употребление всего 13 граммов алкоголя повышает вероятность появления злокачественной опухоли на 5-17%. 100 граммов спирта повышают риск развития рака пищевода в пять раз, а развития цирроза печени – в два раза.

В то же время ученые отметили: чтобы снизить риск развития онкологии, достаточно просто отказаться от употребления алкоголя. По мнению авторов работы, общество необходимо просвещать на предмет того, какой вред может нанести их организму спиртное. "С 2012 года 5,5% всех новых случаев развития рака и 5,8% всех смертей от онкозаболеваний в мире были связаны с употреблением алкоголя", – заключил доктор Джонсон.