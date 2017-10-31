Назван доступный препарат для профилактики рака

Ученые назвали аспирин одним из самых эффективных препаратов для профилактики рака. Регулярное употребление лекарства снижает риск развития онкологии до 47%.

К такому выводу международная группа ученых пришла в результате исследования с участием более 600 тысяч человек. Все испытуемые принимали аспирин в течение длительного времени – от полугода до семи лет.

Оказалось, что жаропонижающее средство привело к значительному сокращению развития злокачественных опухолей, пишет Eg.ru. По данным специалистов, риск появления рака печени уменьшился на 47%, желудка – на 38%, поджелудочной железы – на 34%, толстой кишки – на 24%.

Кроме того, аспирин эффективен для профилактики онкологических процессов в крови, легких и предстательной железы. "При приеме аспирина развитие раковых заболеваний в толстом кишечнике замедляется. Вместе с тем он способствует увеличению эволюционного потенциала злокачественных клеток", – подчеркнул один из авторов работы.

Как отметили ученые, злокачественные опухоли пищеварительной системы составляют почти четверть всех случаев заболевания рака в Европе. Именно на этот вид онкологии приходится треть летальных исходов.

Ранее специалисты установили, что прием даже небольших доз аспирина ощутимо снижает уровень смертности среди пациентов с онкологией – в среднем на 15-20%. Однако закономерность подтвердилась при лечении только трех видов рака: прямой кишки, молочной железы и простаты.