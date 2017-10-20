Создано лекарство от любого типа раковой опухоли

Ученые создали универсальное средство от рака. В его основе лежат "молекулы-убийцы".

Медики из Северо-Западного университета в США решили использовать для борьбы с онкологией свойство, позволяющее малым молекулам РНК блокировать активность генов и вмешиваться в синтез важных для опухоли белков, рассказали специалисты в своем материале в научном журнале eLife. Суть их метода заключается в том, что короткие интерферирующие цепочки РНК спсобны присоединятся к матричным связям рибонуклеиновой кислоты и вызывать ее деградацию. Таким образом молекулы добиваются снижения интенсивности выработки белка, необходимого раку для "строительства" опухолей.

Кроме того, интерферирующие цепочки выполняют защитную функцию, не позволяя вирусу распространяться внутри каждой отдельной зараженной клетки и регулируют активность генов, которые способствуют преобразованию клетки в злокачественную. Специалисты считают, что это "бета-версия" иммунитета, от которой организм отказался в процессе эволюции. Однако, сейчас она снова становится востребованной человечеством.

Во время проведенных командой ученых экспериментов, удалось установить, что большое количество интерферирующей рибонуклеиновой кислоты способно намертво заблокировать работу генов, которые отвечают за развитие любой дефективной клетки, потенциально зараженной раком.

К онкобольным клеткам прекращается поступление белка, и они не могут разрастаться. Кроме того, интерферирующие цепочки РНК блокируют размножение вируса в отдельно взятой клетке, не оставляя раку не малейшего шанса. При этом ученые уверяют, что смертельные для онкобольных клеток молекулы не трогают здоровые части организма.

Специалисты провели серию экспериментов на лабораторных мышах, страдавших от рака яичников. С помощью специальных наночастиц молекулы РНК были доставлены в очаги метастазов. Через какое-то время рост раковых опухолей сильно замедлился, но самое главное – онкобольные клетки не смогли выработать резистентность к такому методу лечения.