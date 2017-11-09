Генетики оправдали курильщиков
В качестве подопытного объекта исследователи выбрали круглых червей Caenorhabditis elegans. Сначала их приучали к никотину, а затем лишали этого вещества и изучали реакцию.
Ученым удалось выделить ряд генов и микро-РНК, ответственных за увеличение выработки белков никотиновых рецепторов, которые играют ключевую роль в формировании зависимости, сообщает Medical Хpress. Таким образом, тягу курильщика к сигарете можно объяснить не просто дурной привычкой, но и серьезным физиологическим фактором.
Поскольку черви продемонстрировали реакцию на опыт, специалисты пришли к выводу, что результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения человеческой зависимости от никотина. До этого мировое научное сообщество отвергало идею о том, что на тягу к курению могу влиять генетические механизмы.
Как писали Dni.Ru, ученые из США обнаружили, что сигаретный дым вызывает эпигенетические изменения в клетках дыхательных путей. Именно эти патологические процессы служат основой для развития рака легких.
В последнее время курильщики переходят на электронные сигареты, считая, что они не так сильно вредят здоровью. Однако эксперты предупредили: вейпы вызывают необратимые изменения в сердечно-сосудистой системе, а потому не менее опасны, чем табак.
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