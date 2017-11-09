Генетики оправдали курильщиков

Ученые из Мичиганского университета сделали важное открытие. Оказывается, на никотиновую зависимость и синдром отмены может влиять генетический механизм.

В качестве подопытного объекта исследователи выбрали круглых червей Caenorhabditis elegans. Сначала их приучали к никотину, а затем лишали этого вещества и изучали реакцию.

Ученым удалось выделить ряд генов и микро-РНК, ответственных за увеличение выработки белков никотиновых рецепторов, которые играют ключевую роль в формировании зависимости, сообщает Medical Хpress. Таким образом, тягу курильщика к сигарете можно объяснить не просто дурной привычкой, но и серьезным физиологическим фактором.

Поскольку черви продемонстрировали реакцию на опыт, специалисты пришли к выводу, что результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения человеческой зависимости от никотина. До этого мировое научное сообщество отвергало идею о том, что на тягу к курению могу влиять генетические механизмы.

Как писали Dni.Ru, ученые из США обнаружили, что сигаретный дым вызывает эпигенетические изменения в клетках дыхательных путей. Именно эти патологические процессы служат основой для развития рака легких.

В последнее время курильщики переходят на электронные сигареты, считая, что они не так сильно вредят здоровью. Однако эксперты предупредили: вейпы вызывают необратимые изменения в сердечно-сосудистой системе, а потому не менее опасны, чем табак.