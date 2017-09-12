Не секрет, что курение провоцирует развитие тяжелых заболеваний, в том числе онкологических. Американские ученые выяснили, как сигареты вызывают рак легких.

Специалисты обнаружили, что сигаретный дым вызывает эпигенетические изменения в клетках дыхательных путей. Именно эти патологические процессы служат основой для развития рака легких, сообщает научный журнал Cancer Cell.

Чтобы понять механизм формирования опухоли, исследователи провели эксперимент. В течение десяти дней они воздействовали сигаретным дымом на модельный образец тканей. В итоге были отмечены аномальные изменения в клетках легких, связанные с повреждением структуры ДНК.

Спустя 15 месяцев уровень патологий стал критическим. При этом наличие мутаций в протоонкогене KRAS вместе с эпигенетическими изменениями провоцировало развитие опухоли. Наблюдаемые процессы аналогичны тем, что происходят в организме курильщика со стажем 20-30 лет, пришли к выводу ученые.

"Курение создает основу для эпигенетических изменений, которые, согласно нашей гипотезе, увеличивают риск развития рака легких. Если вы не курите, вероятность заболевания крайне низка", – пояснил один из авторов исследования Стивен Байлин.

В последнее время курильщики переходят на электронные сигареты, считая, что они не так сильно вредят здоровью. Однако эксперты предупреждают: вейпы вызывают необратимые изменения в сердечно-сосудистой системе, а потому не менее опасны, чем табак.