Российские ученые нашли способ убить раковые клетки

Российские биологи из МГУ и их шведские коллеги нашли способ заставить раковые клетки самоуничтожиться при делении. Если эксперименты пройдут успешно, то ученые смогут создать новый класс препаратов против онкологии.

Как объяснил Борис Животовский, профессор биологического факультета МГУ, если здоровую клетку подвергнуть действию радиации, она превратится в клетку в состоянии митотической катастрофы, при котором сначала увеличится в объеме, а затем начнет делиться. Именно это и приводит к появлению опухоли.

При этом ученые разработали способ, который может остановить деление раковой клетки. В этом случае в нее необходимо ввести определенные вещества, которые вызывают митотическую катастрофу, а затем гибель.

Для проверки своей идеи биологи провели эксперимент с искусственно выращенными раковыми клетками прямой кишки. Используя два противоопухолевых препарата, они попытались вызвать митотическую катастрофу – с помощью антибиотика доксирубицина, который продуцируют микробы-стрептомицеты, и алкалоида колцемида, получаемого из цветов-осенников.

Оказалось, что комбинация этих лекарств спровоцировала гибель около 80% раковых клеток еще до начала стадии деления. Изучая самоуничтожение клеток, ученые пришли к выводу, что для запуска митотической катастрофы необходимо просто перекрыть доступ кислорода к митохондриям и заставить их выделять два белка – Mcl-1 и Bcl-xL. Сейчас биологи работают над созданием соединений, вызывающих подобные процессы исключительно в пораженных клетках.