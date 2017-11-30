Российские ученые нашли способ убить раковые клетки
Как объяснил Борис Животовский, профессор биологического факультета МГУ, если здоровую клетку подвергнуть действию радиации, она превратится в клетку в состоянии митотической катастрофы, при котором сначала увеличится в объеме, а затем начнет делиться. Именно это и приводит к появлению опухоли.
При этом ученые разработали способ, который может остановить деление раковой клетки. В этом случае в нее необходимо ввести определенные вещества, которые вызывают митотическую катастрофу, а затем гибель.
Для проверки своей идеи биологи провели эксперимент с искусственно выращенными раковыми клетками прямой кишки. Используя два противоопухолевых препарата, они попытались вызвать митотическую катастрофу – с помощью антибиотика доксирубицина, который продуцируют микробы-стрептомицеты, и алкалоида колцемида, получаемого из цветов-осенников.
Оказалось, что комбинация этих лекарств спровоцировала гибель около 80% раковых клеток еще до начала стадии деления. Изучая самоуничтожение клеток, ученые пришли к выводу, что для запуска митотической катастрофы необходимо просто перекрыть доступ кислорода к митохондриям и заставить их выделять два белка – Mcl-1 и Bcl-xL. Сейчас биологи работают над созданием соединений, вызывающих подобные процессы исключительно в пораженных клетках.
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