Рак сочли болезнью грешников

Министр здравоохранения индийского штата Ассам заявил, что рак – это наказание для грешников. В качестве аргумента он привел Библию и Бхагавату.

"Бог заставляет нас страдать, когда мы грешим. Иногда мы видим молодых людей, которые заболевают раком или тех, которые становятся жертвами несчастных случаев. Если вы изучите их историю, то вы узнаете, что это божественная справедливость. Больше ничего. Никто не может избежать божьей кары", – сказала Химанта Бисва Сарма на мероприятии во вторник.

"В этой жизни или в нашем предыдущем перерождении, или, возможно, в моем отце или матери ... возможно, сам молодой человек не делал, но его отец сделал что-то не так. Об этом говорится в Бхагавате и в Библии - о последствиях за свои поступки. Не стоит из-за этого грустить. Это естественное течение жизни, которой мы расплачиваемся за свои или чужие грехи", – приводит The Times of India слова чиновника.

"Прискорбно, что министр здравоохранения сделал такое замечание в адрес больных раком. Однако, поскольку министр высказал его публично, то и извинения он также должен принести публично", — прокомментировала произошедшее лидер оппозиции штата Ассам Дебабратта Сайкика.

Отмечается, что высказывание министра здравоохранения вызвали бурю негодования у общественности. Для одних поводом стало искажение учений священных книг, для других – сама идея Сармы: "Онкобольные сами виноваты в произошедшем. Они просто грешили, поэтому сейчас несут наказание. Не надо грустить из-за них". Многие жители заявили, что своими словами Сарма причинил страдания больным раком и их родственникам. В итоге чиновник все же признал свою неправоту и принес извинения