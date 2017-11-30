Открыт новый способ продлить жизнь

Ученые из Великобритании и Нидерландов нашли в кишечнике фермент, влияющий на длительность жизни. Подопытными для специалистов стали мухи и черви.

Снижение активности фермента РНК-полимераза-III (Pol III) в их кишечнике было достаточным для продления жизни. Кроме того, мухи жили дольше, когда действие фермента подавляли лишь в стволовых клетках кишечника.

Pol III, который подвергался ингибированию, необходим для белкового синтеза и роста клеток. Однако его роль в старении организма до сих пор не была изучена, сообщает Eurekalert!

Как показали результаты исследований, мухи и черви жили дольше в среднем на 10% при небольшом снижении активности фермента во взрослом организме. В своих изысканиях ученые использовали различные методы генетики.

Для проведения анализов использовались не только мухи и черви, но и дрожжи: все эти организмы отличаются друг от друга, но имеют Pol III. Как утверждают исследователи, справедливы результаты опытов и для человека. Теперь специалисты планируют углубить знания о ферменте.

Отметим, что микрофлора кишечника поддерживает метаболизм макро– и микроэлементов в организме человека. Она укрепляет иммунитет и препятствует распространению патогенных организмов. С возрастом состав бактерий в желудочно-кишечном тракте изменяется. Это может являться причиной ухудшения качества жизни.