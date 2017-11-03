Ученые: дружба помогает при Альцгеймере

Хорошие отношения с людьми могут замедлить старение мозга. К такому выводу пришли американские ученые.

Они проанализировали работу памяти у пенсионеров, у которых много друзей, и у их менее общительных сверстников. В исследовании участвовал 31 человек в возрасте от 80 до 96 лет с выдающимися когнитивными способностями и 19 их сверстников со среднестатистическими показателями мозговой деятельности.

Ученые просили добровольцев запомнить и назвать 15 показанных им объектов. В результате эксперимента выяснилось, что участники первой группы намного лучше справились с этой задачей. После этого все испытуемые должны были заполнить анкету, сообщается в научном журнале PLOS One.

Они отвечали на вопросы о своих социальных связях, отношении к самому себе и окружающему миру, а также о целях в жизни. При последующем анализе специалистам удалось выявить закономерность: чем больше друзей было у участника исследования, чем теплее было их общение, тем лучше он справлялся с заданием.

Таким образом, авторы работы сделали вывод, что социальные связи играют важную роль в остановке процесса нейродегенерации с возрастом. Тем не менее, как отмечают ученые, этот вопрос нужно изучать и далее – с использованием большего количества участников из разных возрастных групп.

В исследовании отмечается, что память является одной из самых важных и одновременно уязвимых для старения когнитивных функций. Ее ухудшение тесно связано с развитием нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона.

Ранее бразильские ученые пришли к выводу, что йога позволяет пожилым женщинам сохранять внимание и память. В ходе МРТ-исследования они проверили различия коры мозга у практикующих йогу дам и тех, кто никогда ею не занимался. В итоге выяснилось, что у поклонников индийской гимнастики отмечается значительное утолщение префронтальной части коры, которая и отвечает за когнитивные функции.