Найдена неожиданная польза спорта

Американские ученые обнаружили еще одну пользу физической активности. Оказалось, что спорт препятствует возникновению старческого слабоумия.

Группа специалистов под руководством Эрика Кандела из Колумбийского университета в Нью-Йорке сделала свои выводы на основе эксперимента. Ученые провели исследование на восьми трупах людей в возрасте от 33 до 88 лет.

Они изучили 23 тысячи генов в тканях их мозга и измерили производимые ими рибонуклеиновые кислоты. Оказалось, что производимый серой белок RbAp48 с возрастом становится все менее активным, пишет New Scientist.

При этом уменьшение концентрации этого соединения в зубчатой извилине гиппокампа мозга является основной причиной потери памяти при нормальном старении. Исследователи пришли к выводу, что поднятие тяжестей приводит к высвобождению RbAp48 в костную ткань. Это позволяет предотвратить развитие старческого слабоумия.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что остановить старение мозга поможет регулярная тренировка когнитивных функций. При этом положительный эффект оказывают не любые упражнения, а только те, которые развивают скорость обработки информации.