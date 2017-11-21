Как остановить старение мозга
Группа исследователей под руководством психиатра Джерри Эдвардса из Университета Южной Флориды в течение десяти лет отслеживала когнитивные способности 2802 испытуемых в возрасте до 84 лет. Всех участников эксперимента случайным образом разделили на четыре группы.
Одна группа испытуемых не занималась тренировкой мозга. Три другие постоянно делали упражнения, развивающие логику, память и скорость обработки информации.
За время эксперимента специалисты пять раз проводили оценку интеллектуальных способностей участников – на первый, второй, третий, пятый и десятый год тренировок. Полный курс когнитивных тренировок смогли пройти лишь 1220 человек.
У 260 испытуемых за время эксперимента развилась старческая деменция. При этом оказалось, что у тех пожилых людей, которые упражнялись в скорости обработки информации, риск наступления слабоумия был на 29% ниже, чем у тех, кто вообще не тренировал мозг.
Интересно, что задачи на память и логику оказались неэффективными в плане профилактики старческой деменции. Таким образом, ученые пришли к выводу, что старение мозга замедляется, если регулярно тренировать скорость обработки информации, сообщает Science Alert.
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