Как остановить старение мозга

Бузова получила работу на Первом Венчание Пугачевой и Галкина Секс-скандал Волочковой Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Взбешенный Бондарчук врезал известному режиссеру
Александр Малинин откровенно об измене жены
Охрана Ричарда Гира отшвырнула Николая Баскова с невестой
партнеры
Вторник 21 ноября
Лента новостей
10:49
Москвичка ударила мужа ножом и бросила умирать в подъезде
10:45
Родственников и любимых можно напечатать на 3D-принтере
10:21
Голая модель совершила прогулку в нарисованной одежде (видео)
10:19
Топ гаджетов 2017 года
10:17
Пьяная мать до смерти закормила младенца отравленным молоком
10:06
Звезда "Дома-2" вышла из тюрьмы и открывает караоке-клуб
09:59
Озорник Клинтон оказался в центре секс-скандала
09:32
Пышногрудая певица заработала 105 миллионов долларов за год
09:28
Стерилизованные мужчины чаще испытывают оргазм
09:28
В подвале дома на северо-востоке Москвы найден труп
09:25
Назван лучший автомобиль для женщин
09:24
Матерящийся Панин закатил скандал на шоу Билана
08:58
Озверевшие посетители "Чудесного" зоопарка избили и оплевали животных
08:54
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
08:26
Под Москвой перевернулся пассажирский автобус
08:19
Москва отбила грязную провокацию Госдепа
23:02
Оплеванная Волочкова о сексе за деньги с восемью мужиками
22:03
Бородина выдавливает Борисова из "Пусть говорят"
22:00
Корабль-призрак пристал к берегам Калифорнии (видео)
21:46
Известная актриса скончалась на 87-м году жизни
21:44
Под Одессой сатанисты растерзали человека
21:28
Чем может обернуться сотрудничество с Суданом
21:25
Россиянин захватил заложников в белорусском банке
21:19
В Москве водитель иномарки сбил двух подростков
21:08
Бандиты украли у украинских ювелиров 30 кг золота
21:00
Беркова довела Гордон до истерики на съемках
20:45
История любви королевы Елизаветы II
20:16
Ольга Бузова получила работу на Первом канале
20:10
44-летняя Мария Порошина шокировала соблазнительными формами
20:00
Под Москвой электричка насмерть сбила 55-летнего мужчину
19:43
"Голая" ведущая из Челябинска собралась в президенты
19:38
BR1: Новая страница в истории российского автоспорта
19:37
Киркоров дал свое имя ребенку Малахова
19:34
"Как же это больно": Порноактриса рассказала правду о своей работе
18:50
В Москве студент получил ожоги при взрыве iPhone 5S
18:50
Сексуальные модели Victroria's Secret оголились на подиуме
18:49
Дважды изнасилованная Шурыгина похорошела после свадьбы
18:41
90-летняя актриса раскрыла роман с Бондарчуком
18:18
Лукашенко начал охоту на украинских шпионов
18:03
Безумные регионы: уральские ежи под угрозой исчезновения
17:38
Как сэкономить на новогодних путешествиях
17:37
Volvo V90: 14 фактов, и ни слова больше
17:26
Порошенко оскорбился визитом Путина в Крым
17:09
Главное белое новогоднее шоу "SnowПати-3" пройдет "Олимпийском"
17:03
Первый канал ответил на обвинения в обмане на шоу Якубовича
16:55
Ученые установили причины аварии в Чернобыле
16:50
Дубай открыл двери для гурманов всего света
16:37
Соловьев отправил на кладбище пожалевшего солдат вермахта школьника
16:29
3D-мюзикл "Пола Негри" покажут на бис
16:17
Толстый участник шоу о похудении шокировал Сеть
16:12
Москва и Тбилиси исправили ошибки Саакашвили
16:01
Предвестники рака во сне
16:01
Сокольническую площадь перекроют на два года
15:42
Цыганова назвала Бузову и Собчак уродством
15:42
Московская реновация станет примером для всего мира
15:09
Руссо обматерил и оставил без денег униженную красавицу-жену
14:59
Iru Fushi: Гастрономический рай на Мальдивах
14:54
Фото Маликова с голыми девушками утекло в Сеть
14:50
Убийца "пьяного" мальчика обжаловала приговор
14:48
В Москве названы победители премии в области экологии
14:39
Стала известна погода на Новый год
14:31
На Киевском вокзале в Москве объявлена угроза взрыва
14:26
"Как Березовский": отец Захарченко объяснил происхождение миллиардов
14:23
Патриарх Кирилл предрек скорый конец света
14:22
Собчак после "Чернобыля" перестала узнавать мужа
14:15
В детском саду в Москве умерла 4-летняя девочка
13:57
Малахов бросил новорожденного первенца на растерзание публике
13:51
Старшенбаум об иронии судьбы в сериале "Психологини"
13:46
В Москве хотят взорвать Останкинскую телебашню
13:41
Сын благодарит бога за автоаварию Караченцова
13:37
"Газпром" выложит на юбилей миллионы рублей
13:28
Госдума жестко отстаивает интересы регионов
13:24
"Единая Россия" разворачивается в сторону регионов
13:13
Молодежь резко изменила сексуальные вкусы
13:08
На севере Москвы на мужчину набросились с мачете
13:06
"Невинные солдаты вермахта": выступление школьника повергло Россию в ужас
13:01
Что ждет любительниц увеличить ягодицы
12:46
Суровая уральская учительница ударила школьника из-за апельсина (видео)
12:34
Госдума дает уникальный шанс талантливой молодежи
12:28
Долина в золотом халатике огорчила надменностью
12:26
Чемпионка Уимблдона Яна Новотна умерла от рака
12:26
Лазарева и Хворостовского втянули в грязный скандал
12:19
У iPhone X найден новый недостаток
12:17
На Байконуре произошла внештатная ситуация
12:04
Молодежный форум Госдумы может стать ежегодным
12:00
Мать и сестра миллиардера Захарченко сбежали из страны
11:56
Фокусам и магии научат по телевизору
11:51
Ближайшая подруга пропала после второго венчания Пугачевой
11:49
В Петербурге из-за угрозы взрыва закрыли станцию метро
11:48
Сделавшая уколы красоты Стриженова стала похожа на страуса
11:40
Сибирские школьники облили бензином и подожгли щенков
11:22
Буланова об интимной жизни с Радимовым после развода
11:18
В отношении руководителей банка РПЦ возбудили дело
11:15
Голая модель с лишним весом признана лучшей "русалкой"
11:11
Раненую Меркель загнали в угол
10:45
Кабаева подколола убитых горем итальянцев
10:37
Подлый любовник Волочковой встречается с женой ее водителя
10:26
Гороскоп с 20 по 26 ноября
10:21
Шурыгина врезала охамевшему Блюменкранцу из "Дома-2"
10:10
Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Венчанием с Галкиным Пугачева гасит грязный гей-скандал
На Меньшову накинулись из-за Ахеджаковой
Что случилось с лицом 63-летней Успенской
Бузова развлеклась с футболистами на вечеринке Погребняк
Садальский напал на Пугачеву после венчания
Ольга Бузова получила работу на Первом канале
Здоровье

Как остановить старение мозга

Фото: GLOBAL LOOK press
Американские ученые нашли способ остановить старение мозга. Свои выводы специалисты сделали на основе многолетнего наблюдения за пожилыми людьми.
прочитано 507 раз

Группа исследователей под руководством психиатра Джерри Эдвардса из Университета Южной Флориды в течение десяти лет отслеживала когнитивные способности 2802 испытуемых в возрасте до 84 лет. Всех участников эксперимента случайным образом разделили на четыре группы. 

ПО ТЕМЕ

Названа новая опасность алкоголя для мозга

Найден механизм стирания памяти

Ученые изобрели аппарат для стимуляции мозга

Одна группа испытуемых не занималась тренировкой мозга. Три другие постоянно делали упражнения, развивающие логику, память и скорость обработки информации. 

За время эксперимента специалисты пять раз проводили оценку интеллектуальных способностей участников – на первый, второй, третий, пятый и десятый год тренировок. Полный курс когнитивных тренировок смогли пройти лишь 1220 человек. 

У 260 испытуемых за время эксперимента развилась старческая деменция. При этом оказалось, что у тех пожилых людей, которые упражнялись в скорости обработки информации, риск наступления слабоумия был на 29% ниже, чем у тех, кто вообще не тренировал мозг.  

Интересно, что задачи на память и логику оказались неэффективными в плане профилактики старческой деменции. Таким образом, ученые пришли к выводу, что старение мозга замедляется, если регулярно тренировать скорость обработки информации, сообщает Science Alert.

21 ноября 2017, 09:50

комментарии

Политика

Москва отбила грязную провокацию Госдепа
Порошенко оскорбился визитом Путина в Крым
Госдума жестко отстаивает интересы регионов
Раненую Меркель загнали в угол

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" вышла из тюрьмы и открывает караоке-клуб
Матерящийся Панин закатил скандал на шоу Билана
Джигарханян сильно изменился
Оплеванная Волочкова о сексе за деньги с восемью мужиками

Проишествия

Подробности смерти актера из "Морских дьяволов"
Под Одессой сатанисты растерзали человека
Учительница обещала детям пятерки в обмен на секс
Разъяренная Захарова устроила разнос из-за смерти дипломата

Lifestyle

Первый канал ответил на обвинения в обмане на шоу Якубовича
Старшенбаум об иронии судьбы в сериале "Психологини"
Учитель раскрыл подробности клонирования "Матильды"
Бабушка продала квартиру ради Мацуева
Шоу-бизнес

Оплеванная Волочкова о сексе за деньги с восемью мужиками

Балерину упрекнули за дорогие ужин и интим
Шоу-бизнес

Бородина выдавливает Борисова из "Пусть говорят"

Тысячи пользователей Сети просят Первый канал обратить внимание на ведущую
Шоу-бизнес

Киркоров дал свое имя ребенку Малахова

В прямом эфире путем голосования зрители выбирали имя для малыша
Шоу-бизнес

Матерящийся Панин закатил скандал на шоу Билана

Артиста не пропустили к популярному исполнителю

Гороскоп

Гороскоп с 20 по 26 ноября
Совет на выходные
Дюжев пошел на скандал из-за любви
Волочкову принесли в жертву

Фоторепортажи

История любви королевы Елизаветы II
Сексуальные модели Victroria's Secret оголились на подиуме
Долина в золотом халатике огорчила надменностью
Как проходило второе венчание Пугачевой

Спорт

Кабаева подколола убитых горем итальянцев
У сына парализованной российской чемпионки нашли страшный недуг
Боксер отправил в нокаут соперника с первого удара (видео)
Овечкину сделали операцию после жуткой травмы

Регионы

Выиграла 500 миллионов: запуганная пенсионерка боится выходить из дома
Безумные регионы: уральские ежи под угрозой исчезновения
Суровая уральская учительница ударила школьника из-за апельсина (видео)
Заявившего о пьяном мальчике эксперта настигло наказание
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru