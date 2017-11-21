Как остановить старение мозга

Американские ученые нашли способ остановить старение мозга. Свои выводы специалисты сделали на основе многолетнего наблюдения за пожилыми людьми.

Группа исследователей под руководством психиатра Джерри Эдвардса из Университета Южной Флориды в течение десяти лет отслеживала когнитивные способности 2802 испытуемых в возрасте до 84 лет. Всех участников эксперимента случайным образом разделили на четыре группы.

Одна группа испытуемых не занималась тренировкой мозга. Три другие постоянно делали упражнения, развивающие логику, память и скорость обработки информации.

За время эксперимента специалисты пять раз проводили оценку интеллектуальных способностей участников – на первый, второй, третий, пятый и десятый год тренировок. Полный курс когнитивных тренировок смогли пройти лишь 1220 человек.

У 260 испытуемых за время эксперимента развилась старческая деменция. При этом оказалось, что у тех пожилых людей, которые упражнялись в скорости обработки информации, риск наступления слабоумия был на 29% ниже, чем у тех, кто вообще не тренировал мозг.

Интересно, что задачи на память и логику оказались неэффективными в плане профилактики старческой деменции. Таким образом, ученые пришли к выводу, что старение мозга замедляется, если регулярно тренировать скорость обработки информации, сообщает Science Alert.