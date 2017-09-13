Частый секс спасет от слабоумия

Ученые выяснили, что частые занятия сексом спасут от наступления старости. К такому выводу специалисты из Университа Ковентри и Оксфордского университета пришли в результате проведенного исследования.

Они опубликовали его результаты в журнале The Journals of Gerontology: Series B. Там авторы пишут, что регулярные и частые занятие сексом способствуют продлению молодости и препятствуют развитию старческой деменции и прочих проблем когнитивных функций организма.

В нем приняло участие 28 мужчин и 45 женщин в возрасте от 50 до 83 лет. Среди них было проведено анкетирование, в котором они отвечали на вопросы о состоянии здоровья, образе жизни и конечно о том, как часто они занимались сексом за последние 12 месяцев. Помимо анкет, участников исследования ждала серия тестов на уровень развития когнитивных способностей, среди которых память, внимание и словарный запас.

Чем выше был уровень сексуальной активности участника, тем выше оказались результаты тестирования на вербальную беглость. Участники исследования должны за минуту назвать как можно больше слов, начинающихся на какую-то определенную букву.

Ранее ученые из Института имени Кинси по изучению секса, гендера и репродукции пришли к выводу, что чем старше мы становимся, тем меньше нуждаемся в интимной близости, даже если субъективно нам кажется, что мы способны на большее. Они рассчитали, что молодым людям в возрасте от 18 до 29 лет стоит заниматься любовью не больше 112 раз в год, то есть два раза в неделю. В возрасте от 30 до 39 лет количество секса снижается до 86 раз в год или 1,6 раза в неделю. А от 40 до 49 лет сексуальная активность снижается еще больше и соответствует 69 половым актам в год, то есть 1,4 раза в неделю.