Почему знаменитости умирают от эпидемии рака

Все чаще в новостях появляются заголовки про знаменитостей, которые умерли от рака. Фриске, Золотухин, Задорнов, Хворостовский – список можно продолжать долго.

Многие начинают говорить о настоящей онкологической эпидемии, которая выкашивает звезд. С таким мнением не согласен Георгий Менткевич, замдиректора по научной и лечебной части Института детской онкологии. В интервью газете "Московский комсомолец" он заявил: "Если и стало заболеваний центральной нервной системы (опухолей мозга) больше, то не катастрофически. Точной статистики по этому поводу сегодня нет, она – плавающая. Во всяком случае, у взрослых эта опухоль растет, на мой взгляд, не больше, чем раньше".

По словам врача, таким частым упоминанием, слово "рак" обязано развитию медицины. Раньше онкологию просто хуже выявляли и меньше о ней писали. Если современные специалисты почти всегда ставят верный диагноз, то еще совсем недавно врачи просто не могли найти опухоль и видели только ее последствия, такие как цирроз печени. После этого общественность записывала погибшего в алкоголики, хотя он мог умереть от рака.

Даже сейчас медики не знают, как побороть онкологию. "Главная проблема в том, что болезнь очень поздно себя проявляет, когда опухоль уже очень сильно давит на мозг, она большая, что и затрудняет и хирургическую, и терапевтическую помощь. Опухоли центральной нервной системы, особенно более злокачественные, увы, сегодня практически неизлечимы", – объяснил Георгий Менткевич.

По его словам, в лечении опухолей мозга, самое главное – скорость: "При подозрении на опухоль мозга надо очень быстро применить самое точное на сегодняшний день исследование – сделать МРТ. И если все подтвердится, быстро направить пациента в хирургическое отделение, быстро и качественно выполнить операцию. И после этого – лучевая или лучевая и химиотерапия".