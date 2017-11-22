Россияне научились бороться с раком

Российские химики в сотрудничестве с коллегами из Тайваня и Бельгии разработали новое средство против злокачественных опухолей. Эффективнее всего препарат борется с раком печени.

Основой для революционного лекарства послужил антибиотик гелиомицин. "Суть нашей работы заключалась в оптимизации химической структуры и свойств лекарств для лечения опухолей", – приводит РИА Новости слова одного из создателей препарата Александра Штиля. По словам ученого, отдельные части сложных молекул, из которых состоит антибиотик, способны подавлять рост злокачественных опухолей.

В процессе создания нового лекарства международная группа исследователей множество раз меняла структуру гелиомицина, каждый раз проверяя получившиеся варианты, пока не нашла оптимальную формулу. В итоге ученым удалось синтезировать не одну, а сразу несколько разновидностей соединений, замедляющих развитие рака. Антибиотик гелиомицин впервые синтезировали из грибков-актиномицетов в середине прошлого столетия. В 1950-х химики создали на его основе ряд лекарственных препаратов.

Создав несколько десятков аналогов на базе гелиомицина, добавив к его молекуле различные соединения углеводородов и азота, ученые проверили их работу на культурах клеток рака прямой кишки, костного мозга, шейки матки и других органов. Почти все новые разновидности антибиотика подавляли развитие этих форм рака, однако лишь некоторые из них действовали на те культуры клеток, которые обладали иммунитетом к действию химиотерапии, отмечается в журнале European Journal of Medicinal Chemistry.

Сейчас специалисты приступают к последним стадиям работы: доклиническим тестам соединений и их патентованию. Это значит, что появления нового лекарства на аптечных прилавках в ближайшее время можно не ждать – пройдет еще минимум несколько лет, перед тем как препарат станет доступен простым смертным.