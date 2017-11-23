Ученые доказали пользу трех чашек кофе
Оказывается, те, кто употребляет именно такое количество тонизирующего напитка, менее подвержены риску развития многих недугов. Среди них – диабет, слабоумие, заболевания печени и сердечно-сосудистой системы, а также некоторые виды рака.
При этом люди, злоупотребляющие кофе, либо вовсе отказывающиеся от него, подобными преимуществами не обладают. Меньше пользы получают и те, кто добавляет в напиток сахар и сочетает его с жирными десертами.
К таким выводам специалисты пришли после анализа более 200 исследований, проведенных по всему миру. В числе экспериментов проводилось 17 масштабных клинических испытаний, передает телеканал "360".
Польза от трех чашек кофе была замечена и французскими специалистами из Национального института здравоохранения. Ранее ученые доказали, что такое количество напитка продлевает жизнь больным гепатитом и ВИЧ. Эксперты считают, что он обладает свойством противовоспалительного средства для человеческой печени, тормозит выработку ферментов и купирует устойчивость к инсулину.
Испанские исследователи пришли к выводу, что у тех, кто употребляет не меньше четырех чашек кофе в день, риск преждевременной смерти на 64% ниже, чем у тех, кто никогда не употребляет этот напиток. Чем старше были участники эксперимента, тем благотворнее действовал на них напиток.
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