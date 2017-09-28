Три чашки кофе в день помогут победить ВИЧ

Ученые доказали, что кофе продлевает жизнь больным гепатитом и ВИЧ. По словам исследователей, эффект становится заметен, если регулярно пить по три чашки напитка в день.

Французские специалисты из Национального института здравоохранения утверждают, что шансы выжить при этих заболеваниях увеличиваются вдвое, если пациент употребляет кофеин. Эксперты считают, что он обладает свойством противовоспалительного средства для человеческой печени, тормозит выработку ферментов и купирует устойчивость к инсулину.

Такие выводы ученые сделали после пятилетних наблюдений за тысячей ВИЧ-инфицированных пациентов. В результате исследования эксперты пришли к выводу, что больные, отказавшиеся от сигарет и выпивавшие не меньше трех чашек кофе в день, выживают с большей вероятностью, чем те, кто не употребляют бодрящий напиток или пьют его в меньшем количестве.

Эксперты уверены, что результаты верны и для больных гепатитом С. Они отмечают, что заражение ВИЧ делает человека намного уязвимее для инфекций печени, особенно гепатита. Помимо воспаления органа, болезнь вызывает рубцевание тканей, которое сильно тормозит кофеин. Ученые настаивают на включении кофе в диету для больных, страдающих от ВИЧ и гепатита.

Согласно статистике, в США половина пациентов, которые заразились ВИЧ, имеют и гепатит С. В большинстве случаев само по себе воспаление печени не вызывает у врачей проблем, его научились лечить. Однако вирус иммунодефицита усложняет процесс выздоровления и увеличивает риск смертельного поражения печени.

Согласно информационному бюллетеню Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от гепатита С умирают 350 тысяч человек. Больных вирусом во всем мире насчитывается 150 миллионов, и это количество каждый год увеличивается приблизительно на четыре миллиона.