Мучительная смерть: Хворостовский боролся до конца

Дмитрий Хворостовский умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Таролог, ясновидящая Марианна Абравитова заявила, что певец не хотел расставаться с жизнью и цеплялся за любую возможность ее продлить.

Известие о смерти Дмитрия Хворостовского потрясло мир. О кончине прославленного оперного певца высказались коллеги и представители шоу-бизнеса. Не осталась в стороне ясновидящая, таролог Марианна Абравитова. По ее словам, все это время золотой баритон не сдавался.

"Хворостовский боролся за жизнь до последнего. Он абсолютно не хотел покидать наш мир и цеплялся за каждую возможность. Это огромная потеря не только для семьи, но и для нас. Конец был очень тяжелый и мучительный. Соболезную всем нам. Такие люди рождаются раз в столетие", – заявила Абравитова.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября. Родные прославленного исполнителя оставили официальное сообщение на его странице в соцсети Facebook.

"От имени семьи мы объявляем о смерти Дмитрия Хворостовского – любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга – в возрасте 55 лет после двух с половиной лет борьбы с раком мозга, – гласит запись. – Он умер мирно этим утром, 22 ноября, в окружении семьи, недалеко от своего дома в Лондоне. Пусть тепло его голоса и его дух всегда будут с нами".

Хворостовский страдал от опухоли мозга с 2015 года. Чтобы пройти лечение, он был вынужден отменить несколько выступлений. В конце сентября 2015-го артист возобновил концертную деятельность.