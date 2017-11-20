Предвестники рака во сне

Сновидения – очень интересное явление, которое при правильном подходе может быть еще и очень полезным. Сны действительно несут в себе очень важную для нас информацию, их расшифровка может дать ответы на многие наши вопросы. Однако сама их структура очень индивидуальна, опорные символы у каждого свои.

"У каждого человека есть свой набор особых символов – архетипов, которые занимают центральное место в сновидениях. Если человек внимательно относится к своим снам, то со временем он учится понимать эти символы и разрабатывает свою систему их трактовки, часто даже интуитивно, – рассказала Dni.Ru психолог, таролог Марианна Абравитова. – В связи с этим, конечно же, сны могут свидетельствовать о наличии определенных заболеваний, но не факт, что они будут предвестниками недугов. И даже если мы имеем дело с онкологией, скорее всего, организм начнет вам сигнализировать о болезни с помощью снов на начальном этапе развития болезни, но не до ее возникновения".

Такое заболевание, как рак, почти невозможно предотвратить, считает Абравитова. Однако надо понимать, что предпосылки у такой болезни всегда есть, так как это болезнь по большей части психосоматического свойства. То есть практически всегда онкология развивается на фоне каких-то серьезных психологических проблем: боль от утраты, каких-то потерь в жизни. Сюда же относятся накопленные обиды.

"Непосредственно указанием на наличие таких заболеваний во сне будет проявление ваших страхов. У каждого есть свои страхи, у некоторых даже фобии. Если все эти вещи начинают преследовать нас во сне, это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, в том числе и онкологического характера. Например, если вы страдаете клаустрофобией, то во сне вы постоянно будете попадать в замкнутые пространства. Кроме того, в таких сновидениях может содержаться указание на конкретную часть тела, в которой могут заключаться проблемы", – предупреждает она.

"Большинство людей сильно недооценивают сновидения и не придают им должного значения, потому что не понимают, с чем они сталкиваются во сне. Даром ясновидения, или так называемым шестым чувством, от рождения наделены все люди, но в силу разных обстоятельств лишь единицам удается его развивать. Остальные этот дар в первоначальном виде утрачивают. Под влиянием этих процессов формируются многие характеристики личности, например, способность к обучению, интуиция, творческое мышление и так далее", – говорит экстрасенс, финалист шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова.

Когда человек погружается в состояние сна, объясняет Ахметжанова, он обретает способность улавливать те потоки информации, которые недоступны для него в состоянии бодрствования. При умении запоминать сны и правильном их толковании они откроют перед вами много нового – как о вашем внутреннем мире, так и о событиях, которые вас ожидают в будущем.

"Сны часто указывают и на наличие в организме тех или иных заболеваний, в том числе онкологических. Тревожным сигналом может быть что угодно. Например, если кто-то из ваших близких или знакомых страдал от онкологии и вы встречаете этого человека во сне, определенно стоит проверить здоровье. Но не стоит сразу бить тревогу, прислушайтесь к своим эмоциям – они очень важны. Тревожный окрас сновидений – именно то, что должно вас насторожить", – советует Кажетта.