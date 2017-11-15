Обнаружено эффективное средство против рака

Ученые из Кардиффского университета (Великобритания) нашли способ выявлять и уничтожать аномальные клетки, провоцирующие развитие лимфомы. Специалисты научились убивать их, не повреждая при этом здоровые.

Лимфома образуется из перерожденных иммунных клеток – лимфоцитов. Существуют два типа лимфоцитов: B– и T-клетки. Благодаря последним разработкам ученые нашли способ излечить больного от B-клеточной лимфомы, но вторая, наиболее агрессивная форма заболевания, остается одной из самых трудно поддающихся борьбе форм рака.

T-клетки борются с возбудителями болезней, используя рецепторы, состоящие из генов C1 или C2. В организме человека содержится примерно равное количество Т-клеток, как с генами C1, так и с генами C2. Если T-клетка переродится, все онкоклетки будут содержать только один из этих генов, сообщает сайт MedicalXpress.

Отмечается, что исследователям удалось найти способ уничтожения раковых Т-клеток без повреждения здоровых. Новый метод основан на избирательном действии препаратов, которые находят и убивают только те клетки, что несут один из двух клеточных рецепторов, характерных для опухоли.

Если раковые Т-клетки содержат ген C1, то убиты будут лишь клетки с этим геном, а лимфоциты, содержащие C2, останутся невредимыми. Этот метод позволяет человеку сохранить иммунную систему.

Ранее ученые назвали аспирин одним из самых эффективных препаратов для профилактики рака. Регулярное употребление лекарства снижает риск развития онкологии до 47%.