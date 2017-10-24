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Общество

Ученые изобрели аппарат для стимуляции мозга

Фото: flickr.com/affen ajlfe
Канадские ученые изобрели устройство, повышающее мозговую активность. С помощью этого аппарата человек может улучшить память, внимание и способность к принятию решений.
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Исследователи из Университета Макгила в Канаде и HRL Laboratories разработали электрический стимулятор мозга. Действие прибора основано на постоянном токе, который влияет на префронтальную кору больших полушарий мозга.

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Именно этот отдел отвечает за когнитивные функции – память, внимание, способность к принятию решений. Устройство улучшает нервную передачу импульсов из разных отделов мозга, улучшая их связную работу. Соответственно, это ведет к более быстрому обучению, передает Daily Mail.

По данным ученых, после использования аппарата эффективность мозговых процессов может повыситься на 40%. Как подчеркивают авторы изобретения, он является неинвазивным – электроды крепятся к голове без хирургического вмешательства. 

Препарат успешно испытан на обезьянах. Они должны были обнаружить еду с помощью специальных графических меток. В обычном состоянии у макак получалось это сделать за 22 попытки. Однако после использования мозгового стимулятора навык усвоился намного быстрее – за 12 попыток. Планируется, что устройство будет введено в широкую эксплуатацию через пять-десять лет.

Автор: Рудольф Великолепный24 октября 2017, 14:37

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