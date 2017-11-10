Названа новая опасность алкоголя для мозга

Американские ученые открыли новое, неожиданное влияние алкоголя на мозг человека. Оказывается, спирт не только убивает уже существующие нервные волокна, но и препятствует формированию новых клеток.

К таким выводам специалисты из Техасского университета пришли в результате специального исследования, передает Stem Cell Reports. Чтобы узнать, как именно алкоголь влияет на мозг в долгосрочной перспективе, они специальным образом пометили его стволовые клетки.

Оказалось, что на разные участки нервных волокон спирт воздействует по-разному. При этом, наиболее разрушительно он влияет на клетки субвентрикулярной зоны. Именно эта область мозга отвечает за приобретение человеком новых навыков и знаний в течение всей жизни.

Именно в субвентикулярной зоне и производятся новые нейроны. Соответственно, злоупотребление алкоголем блокирует выработку этих клеток мозга, что приводит к так называемой нейродегенерации.

В результате, мозг человека постепенно деградирует, так как он перестает усваивать новую информацию. Авторы работы считают, что полученные выводы можно успешно использовать в лечении пациентов с алкоголизмом. В частности, врачам необходимо защищать нервные волокна таких людей от разрушения, а также стимулировать активность стволовых клеток, чтобы предотвратить нейродегенерацию.