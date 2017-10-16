Найдено средство от старости

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв (США) открыли эффективный способ замедлить процесс старения. Они нашли молекулярный механизм, который определяет продолжительность жизни червей и млекопитающих.

В результате исследований выяснилось, что животные, имеющие в организме высокий уровень определенных белков, живут дольше и меньше страдают от возрастных заболеваний. Эти органические соединения называются Kruppel-подобными факторами транскрипции (KLF).

Опыты проводились на червях – круглых нематодах Caenorhabditis elegans. Специалисты обнаружили, что повышение или уменьшение концентрации данных белков позволяет продлевать или сокращать их жизнь.

KLF регулируют активность генов, подавляя их экспрессию. Эти белки есть не только у червей, но и у млекопитающих, включая человека, сообщает EurekAlert.

С возрастом уровень KLF снижается. Учитывая, что эти соединения важны для поддержания функции кровеносных сосудов, их потеря провоцирует развитие гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и даже деменции.

Данные белки уничтожают дефектные клетки. В противном случае происходит накопление клеточного "мусора" и токсичных веществ, что сокращает жизнь.

Ранее исследователи из медицинского центра Университета Рочестера пришли к выводу, что потеря стволовых клеток является главной причиной мышечной атрофии у пожилых. До этого открытия наука считала, что старческую немощь вызывает потеря нейронов, отвечающих за работу мышц.