Водка помогает говорить на иностранном языке

Многие люди, изучающие иностранный язык, испытывают большие сложности в том, чтобы начать на нем разговаривать. Однако британские ученые обнаружили, что лингвистический барьер легко снимается с помощью алкоголя.

К такому выводу ученые из Университета Ливерпуля, Маастрихтского университета и Королевского колледжа Лондона пришли, изучив поведение 50 жителей Германии, изучающих голландский язык в Нидерландах. Испытуемым было предложено пообщаться на изучаемом ими языке с его носителями, передает Insider.

При этом перед экспериментом участникам было предложено выпить некий напиток. Причем одну группу испытуемых напоили подкрашенной разбавленной водкой, а другой предложили безалкогольный коктейль.

Разговоры всех участников были записаны на пленку, которую затем дали послушать носителям языка для оценки результатов. Оказалось, что слегка подвыпившим испытуемым было гораздо проще разговаривать на голландском, чем трезвым. Более того, у первой группы участников даже произношение было лучше.

Важно отметить, что такое благотворное влияние на мозг оказывали лишь небольшие дозы алкоголя. Ученые подчеркнули, что в стельку пьяные люди не только не способны бегло разговаривать на иностранном, но и могут напрочь забыть весь выученный материал.

По словам авторов работы, спиртные напитки в данном случае сыграли роль катализатора когнитивных процессов. Они активизировали работу мозга, и человеку было проще вспоминать иностранные слова и их перевод.

Впрочем, до конца исследователи так и не поняли, почему алкоголь столь эффективно снимал языковой барьер. Они предположили, что у выпивших людей просто снижалась тревога и, соответственно, они больше раскрепощались в разговоре с иностранцами.