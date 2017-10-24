Водка помогает говорить на иностранном языке

Резня на "Эхе Москвы" Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
Отскорбевшую по Марьянову Пугачеву обвинили в цинизме
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
партнеры
Вторник 24 октября
Лента новостей
12:55
22-летняя москвичка зарезала бабушку ножом
12:55
Порошенко облажался из-за ненависти к России
12:25
Главное в мире IT обсудят в Москве в ноябре
12:22
Алферова довела до слез своими откровениями
12:21
Современные проблемы мегаполисов
12:07
В Москве впервые показали "Гарри Поттера" с симфоническим оркестром
12:04
Ведущая компания по ремонту стартеров и генераторов расширяет сеть СТО
12:02
Штайнмайер едет каяться перед Путиным
11:43
Москвичку с шестилетним ребенком изнасиловали в лифте
11:43
В России хотят жестко ограничить обмен валюты
11:41
Дочь Немцова побила внучку Бродского
11:21
Хоккеисту порезали лицо коньком во время матча (видео)
11:00
Пухлая певица рухнула под сцену во время выступления (видео)
10:33
Россияне стали чаще обращаться в Госдуму
10:32
В Москве студент ударил школьника ножом в спину
09:53
Мертвая женщина восемь дней валялась на улице на юго-западе Москвы
09:52
Беременная жена Максакова вышла в свет в обтягивающем платье
09:43
Грузовик задавил 80-летнюю москвичку
09:21
Канделаки пришла на бал без юбки
09:20
Болтливые коллеги привели Меркель в ярость
08:55
Два человека погибли в ДТП на северо-востоке Москвы
08:49
Бык проткнул горло матадору и умер (видео)
08:42
Дочки Навки и Малинина блеснули на балу
08:36
Венедиктов раскрыл интересные детали нападения на ведущую "Эха Москвы"
08:28
Переживший инсульт Кокшенов перестал узнавать жену
08:06
В США на вечеринке погиб годовалый ребенок из России
22:00
Что ждет Порошенко после отставки
21:35
Группа альпинистов погибла на горе в Монголии
21:29
Даниила Квята отстранили от Гран-при в Мексике
21:21
Знаменитости спасают больную раком российскую певицу
21:11
Под Ростовом нашли мумию двухлетней девочки
21:03
В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
21:01
От избранного президента Киргизии ждут независимости
21:00
Жители сибирского поселка отравились медвежатиной
20:54
Звезду "Дома-2" в очередной раз избил ревнивый ухажер
20:52
В Индии разбился турист из России
20:38
Мучающийся от боли Джигарханян: Это не жизнь
20:33
Продюсер предъявил Максаковой жуткие обвинения
20:14
Первый канал довел Толкалину до бешенства
20:11
Мужчину спасли из озера в Зеленограде
20:01
Психолог: Собчак ненавидит свою мать
19:55
Поезд насмерть сбил школьника под Пермью
19:42
Украинские регионы взбунтуются против Порошенко
19:35
В Чечне убиты четыре сотрудника Росгвардии
19:13
Юная любовница подозревает Максакову в убийстве Вороненкова
19:12
Красавчик Курц отказался целоваться с пожилым Юнкером
19:11
Будущий муж Пугачевой произвел фурор (видео)
19:09
В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина
18:37
Жестокое избиение в центре Москвы попало на видео
18:31
Мешающегося под ногами Порошенко выгнали из минского формата
18:07
Курсанта МВД жестко наказали за публичный секс на танцполе
17:48
ЕС превращается в Евроогрызок
17:37
Ведущая "Эха Москвы" в коме после нападения доктора наук
17:27
Жасмин врет ревнивому мужу
17:21
Основатель Marilyn Manson умер от рака
17:11
Собянин открыл новый путепровод на Южнопортовой улице
16:57
Играющего мускулами Трампа поймали на блефе
16:55
После секса на танцполе клуба студентку успокаивали родные
16:49
Калашникова спелась с Паниным
16:37
Больная раком российская певица произвела фурор на модном показе
16:33
Шаляпин переплюнул Бузову
16:30
Москвичка отправила в больницу законную жену любовника
16:27
Безумные регионы: свиная чума парализовала Ростовскую область
16:17
На Марсе разглядели маску Дарта Вейдера
16:03
Выставка-ярмарка для ценителей ориентальных раритетов пройдет на Тишинке
15:40
"Русская шпионка" лезла к Хиллари Клинтон
15:37
Смертельный прыжок красноярского депутата на батуте попал на видео
15:23
Володин оценил реконструкцию парка в Вольске
15:09
Как наказывать детей творчески
15:06
Лучшие рецепты для русских мужчин
15:06
Стало известно о разводе Чулпан Хаматовой
15:04
Мажоры прокатились по Москве на экстремальной скорости (видео)
14:54
Кто всплакнет на могиле Саакашвили
14:46
В магазине Москвы покупателя избили за навязчивость (видео)
14:42
ПАСЕ клянчит деньги у России
14:34
Володин анонсировал расселение ветхого жилья в Елшанке
14:23
Причиной нападения на ведущую "Эха Москвы" назвали сексуальное желание
14:22
Бузова считает Тарасова "козлом"
14:18
Украина снова лебезит перед Россией
14:15
Михалкова странно отреагировала на развод с режиссером
13:55
В Москве пройдет чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов
13:41
Альтов об онкобольном Задорнове: Все очень плохо
13:35
Писающий пес опозорил Макрона
13:30
Валерий Сюткин: Агузарова вела себя отвратительно
13:25
Красноярский депутат погиб во время прыжков на батуте
13:05
Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин
13:02
На "Эхе Москвы" замглавреда ранили ножом в шею
12:50
В московской школе объявлена угроза взрыва
12:47
Депрессия сокращает продолжительность жизни
12:28
Собирающая крохи супруга Краско отказалась себя продавать
12:18
Молодая жена накачала Джигарханяна странными таблетками
12:17
Убийца музыканта "Любэ" избежал тюрьмы
12:05
Замерзающий Киев диктует Москве условия по газу
11:46
Шурыгина променяла мужа на известного певца
11:34
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
11:32
Продюсерский центр Малахова зажигает новые звезды
11:28
Ресторан настоящей абхазской кухни открылся в центре Москвы
11:15
С какой вероятностью метеорит упадет на голову человека
11:07
Рублю предрекают активное отступление
11:03
Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться
Бузова появилась на публике в прозрачном платье
После развода Джигарханяну грозит печальный конец
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
Общество

Водка помогает говорить на иностранном языке

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Многие люди, изучающие иностранный язык, испытывают большие сложности в том, чтобы начать на нем разговаривать. Однако британские ученые обнаружили, что лингвистический барьер легко снимается с помощью алкоголя.
прочитано 159 раз

К такому выводу ученые из Университета Ливерпуля, Маастрихтского университета и Королевского колледжа Лондона пришли, изучив поведение 50 жителей Германии, изучающих голландский язык в Нидерландах. Испытуемым было предложено пообщаться на изучаемом ими языке с его носителями, передает Insider. 

ПО ТЕМЕ

Почему женщины отказываются от секса

Умные люди больше подвержены психическим заболеваниям

Найдена связь между депрессией и головной болью

При этом перед экспериментом участникам было предложено выпить некий напиток. Причем одну группу испытуемых напоили подкрашенной разбавленной водкой, а другой предложили безалкогольный коктейль. 

Разговоры всех участников были записаны на пленку, которую затем дали послушать носителям языка для оценки результатов. Оказалось, что слегка подвыпившим испытуемым было гораздо проще разговаривать на голландском, чем трезвым. Более того, у первой группы участников даже произношение было лучше. 

Важно отметить, что такое благотворное влияние на мозг оказывали лишь небольшие дозы алкоголя. Ученые подчеркнули, что в стельку пьяные люди не только не способны бегло разговаривать на иностранном, но и могут напрочь забыть весь выученный материал.

По словам авторов работы, спиртные напитки в данном случае сыграли роль катализатора когнитивных процессов. Они активизировали работу мозга, и человеку было проще вспоминать иностранные слова и их перевод. 

Впрочем, до конца исследователи так и не поняли, почему алкоголь столь эффективно снимал языковой барьер. Они предположили, что у выпивших людей просто снижалась тревога и, соответственно, они больше раскрепощались в разговоре с иностранцами.

Автор: Рудольф Великолепный24 октября 2017, 12:22

комментарии

Политика

Красавчик Курц отказался целоваться с пожилым Юнкером
Украинские регионы взбунтуются против Порошенко
Играющего мускулами Трампа поймали на блефе
"Русская шпионка" лезла к Хиллари Клинтон

Шоу-бизнес

Алферова довела до слез своими откровениями
68-летняя Поргина показала стройные ножки Джигарханяну
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Беременная жена Максакова вышла в свет в обтягивающем платье

Проишествия

В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина
Жестокое избиение в центре Москвы попало на видео
Ведущая "Эха Москвы" в коме после нападения доктора наук
В магазине Москвы покупателя избили за навязчивость (видео)

Lifestyle

Опальной жене Джигарханяна нашли замену
Актер Лундгрен: Путин крутой
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Шоу-бизнес

Психолог: Собчак ненавидит свою мать

Эксперт составил психологический портрет девушки
Шоу-бизнес

Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться

Молодая жена довела певца
Шоу-бизнес

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"

Рустам Солнцев прокомментировал конфликт двух звезд
Шоу-бизнес

Юная любовница подозревает Максакову в убийстве Вороненкова

Шокирующий поворот в громком деле

Гороскоп

Что ждет Порошенко после отставки
Гороскоп с 23 по 29 октября
Кто подставил жену Джигарханяна
Совет на выходные

Фоторепортажи

Калашникова спелась с Паниным
Шаляпин переплюнул Бузову
Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин
Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк

Спорт

Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать

Регионы

Курсанта МВД жестко наказали за публичный секс на танцполе
Смертельный прыжок красноярского депутата на батуте попал на видео
Черные риелторы забили ломом известного певца
В России трансгендер сменил пол без операции
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru