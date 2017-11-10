Раскрыт секрет быстрого похудения

Американские ученые нашли эффективный способ быстро похудеть. Прежде всего это касается тучных людей, страдающих сахарным диабетом второго типа.

Исследователи выявили три ключевых процесса, которые протекают в человеческом организме после перехода на низкокалорийную диету, для быстрого снижения уровня глюкозы в крови. Эти они позволяют сбросить вес.

Прежде всего при таком рационе в печени происходит конверсия лактата и аминокислот в глюкозу. Во-вторых, наблюдается падение скорости преобразования гликогена в это вещество. И, наконец, происходит снижение содержания жира, из-за чего улучшается чувствительность печени к инсулину, сообщает EurekAlert!

Чтобы прийти к таким выводам, специалисты провели опыты на мышах. Уже на третьи сутки у грызунов наблюдались положительные эффекты от диеты. Ученые считают, что полученная информация справедлива и для людей. Убедиться в этом помогут последующие исследования.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, к 2050 году у каждого третьего жителя страны будет сахарный диабет второго типа. По данным врачей, хирургическое удаление излишков жировой ткани приводит к снижению калорийности рациона и ремиссии заболевания.

Ранее индийские ученые назвали список продуктов, которые останавливают развитие ревматоидного артрита. По их мнению, идеальна диета, богатая растительной пищей. Специалисты посоветовали отдавать предпочтение овощам, фруктам, орехам, бобовым (горох, фасоль и чечевица), нерафинированному оливковому маслу и рыбе. Авторы научной работы рекомендовали также употреблять в пищу пробиотики.