Неожиданный эффект голодания
Исследователи из Бразилии провели многочисленные опыты над лабораторными мышами с целью выяснить влияние голодания на физиологию млекопитающих. Подопытные животные были разделены на две группы, одна из которых была существенно ограничена в пище, сообщает журнал Cell Reports.
В результате исследования оказалось, что грызуны, которым был существенно урезан их рацион, в течение полугода заметно сбросили вес, но при этом у них увеличилась толщина и гладкость кожного покрова и длина кровеносных сосудов в коже. Кроме того, ученые заметили еще один поразивший их эффект: у мышей, получавших ограниченное питание, увеличилась плотность и длина шерсти. По мнению исследователей, полученные результаты свидетельствуют, что голодание пошло мышам только на пользу. Кроме того, грызуны в итоге адаптировались к новому режиму питания и стали тратить меньше тепла на поддержание постоянной температуры тела.
Как полагают экспериментаторы, полученные в результате наблюдений выводы верны не только для животных, но и для человека: в результате голодания молодеет кожа и интенсивно растут волосы. Ранее ученые установили, что для замедления процессов старения и продолжения жизни полезно придерживаться низкокалорийной диеты. Они выяснили, что рибосомы при голодании снижают собственную активность. В свою очередь, это дает им больше клеточных ресурсов для самовосстановления. Следовательно, замедляется и процесс старения, указывают исследователи.
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