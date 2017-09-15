Найден способ продлить жизнь с помощью еды

Американские ученые выяснили, что продолжительность жизни тесно связана с калорийностью пищи. Ограничивая рацион, человек увеличивает свои шансы на долголетие.

Специалисты из Темпльского университета пришли к такому выводу, проанализировав образцы крови и ДНК мышей, людей и обезьян различных возрастов. По их словам, чем дольше живет организм, тем медленнее происходят эпигенетические изменения, передает EurekAlert.

Также ученые определили фактор, замедляющий мутации в фенотипе клетки. Им оказалась калорийность пищи. Ограничение рациона и голодание увеличивают продолжительность жизни, уверены исследователи.

Недавно о пользе голодания сообщили и бразильские эксперты. Они отметили, что воздержание от пищи способствует интенсивному росту волос и делает кожу более гладкой. Опыты были проведены на мышах, но ученые полагают, что полученные результаты верны и для человека.