Найден способ продлить жизнь с помощью еды

Умерла певица из группы "Банд`Эрос" Разгром парка "Зарядье" Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Пятница 15 сентября
Лента новостей
12:47
Умер торгпред России в Нидерландах
12:37
Взрыв в лондонской подземке признали терактом
12:36
Родившая Мария Бутырская вывела в свет детей
12:27
Семью атаковал жуткий розовый носок
12:19
В лондонской подземке нашли вторую бомбу
12:11
Эдита Пьеха откровенно назвала внука эгоистом
11:43
Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану
11:39
Депутаты откажутся от обеда ради избирателей
11:35
Россиянам показали новую "ГАЗель"
11:14
Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады
11:12
Крокодил разорвал справившего в кустах нужду журналиста
11:09
Порошенко объявил набор "друзей" для возврата Крыма
11:03
Модель с новым черепом начала вторую жизнь
10:59
Главные события Москвы с 15 по 21 сентября
10:51
В метро Лондона произошел взрыв
10:50
Эпатажную певицу срочно госпитализировали с сильными болями
10:29
Путин и Лукашенко утерли нос Пентагону
10:29
Российские извращенцы уделали Запад
10:26
В Шереметьево при посадке лайнера "Аэрофлота" случилось ЧП
10:10
США поймали на попытке купить выборы в России
09:57
Ученые признали кошек жидкими
09:49
В Москве объяснили ситуацию с парковкой у посольства США
09:38
Умер самый старый кот в мире
09:33
В Москве из окна автомобиля вытащили 1,5 миллиона
09:26
Переставший сниматься Григорий Антипенко переключился на "Дом-2"
09:06
Известная ведущая рассказала о горе в семье
08:50
Земля погибнет из-за взрывов на Солнце
08:43
Школьник с пистолетом ограбил москвичку
08:40
Неожиданная версия смерти Рады Змихновской
08:34
Опечаленный Овечкин сделал заявление
08:24
Норвежский врач убил боровшегося с раком 6-летнего россиянина
08:15
Певица Нюша в прозрачном платье вышла на сцену
08:13
Грязно оскорбившие Путина немцы приползли с извинениями
07:54
На северо-востоке Москвы в аварии пострадали четыре человека
22:48
5 самых необычных детских научных изобретений
22:07
Огурцы лучше всего растут под регги и Цоя
21:50
В Москве из торгового центра похитили банкомат с 3,6 млн рублей
21:38
На бывшего мужа Бледанс напали после развода
21:26
Разгром "Зарядья": вандализм по неосторожности или психическое отклонение
21:09
Дима Билан о своей болезни: Били долго и упорно
21:00
Победительница шоу "Голос" о блате и взятках у Агутина
20:58
К миллиардеру Исмаилову нагрянули с обыском из-за двойного убийства
20:52
ОНФ определил приоритеты работы на новый законодательный сезон
20:51
Известный ресторатор сцепился с Лолитой
20:39
Максакова раскрыла неожиданный поступок Малахова перед Эрнстом
20:32
Ивантеевскому стрелку предъявлено обвинение
20:16
Отец Липницкой готов на крайние меры
19:46
На фиолетовой ветке столичного метро встали поезда
19:30
Страшные подробности расстрела женщины на улице в Москве
19:26
Как жила Рада Змихновская
19:13
Американского угля для Украины хватит на сутки
18:50
Россию хотят отстранить от Олимпиады 2018 года
18:44
Дочь Юдашкина залезла в ванну в одежде и туфлях
18:26
Змихновская умерла после побега мужа-преступника
18:15
На Западе отреклись от назойливой Украины
18:06
Как актер-каратель Пашинин зарабатывал на России
17:53
Женщина убила любовника за попытку уйти к другой
17:52
Украинцы решили выкопать море
17:17
На Первом канале со скандалом закрыли "Жди меня"
17:04
Киркоров в Сочи пригрел на груди Пугачеву
16:58
Певец Батишта высказался о смерти Рады Змихновской
16:49
Подкравшийся к Земле астероид стал астрономической неожиданностью
16:40
Назван сценарий свержения Порошенко
16:27
Лукашенко призвал "нагнуть" тунеядцев
16:14
У миллиардера Исмаилова проходят обыски
16:08
Производитель "золотых" телефонов увековечил родные города
16:04
Названа причина смерти певицы из группы "Банд`Эрос"
15:55
Кто разгромил парк "Зарядье"
15:53
Мать Лободы потеряла работу после съемок в "Пусть говорят"
15:52
На шахте в Коми после обвала заблокированы больше 100 человек
15:43
Сын умершей Барановской остался бесхозным
15:41
Казахстан "оттяпал" кусок российской территории
15:31
Дом Киркорова снесли ради элитной новостройки
15:29
Во Внуково в ДТП с трактором пострадал ребенок
15:28
ЦБ обновил перечень системно значимых банков
15:17
Мэр Львова назвал Порошенко позором Украины
15:09
Умерла певица из группы "Банд'Эрос"
14:58
Почему женщины теряют интерес к сексу
14:42
В Москве хотят построить развлекательный парк Universal
14:38
"ИГ" нашло новый способ насолить России
14:24
Психанувший Учитель сбежал от Поклонской
14:07
Разведенная Бледанс: Меня никто не поддерживает
13:45
Шарапова нервно засмеялась из-за вопроса о бойфрендах
13:22
Сати Казанова отменила пышную свадьбу
13:12
Клоуна-воришку судят за ограбление цирка Запашных
13:12
Разгром парка "Зарядье" стал полной неожиданностью
13:09
США вынашивают коварные планы против Донбасса
13:09
В Москве эвакуируют школы после сообщений о бомбах
13:00
Павел Табаков поразил суровым видом на премии
12:40
Путин до смерти напугал Киев
12:40
Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске
12:28
Почему оппозиция осталась довольна выборами
12:16
Максакова высказалась о заказчиках убийства Вороненкова
12:12
Изнасиловавшего 8 детей косматого педофила поймали в Сибири
12:05
В Подмосковье найден мертвым известный журналист
11:52
Российского дипломата экстренно вывозят из Нидерландов
11:46
Киев пугает украинцев Белоруссией
11:43
Мультфильм "Маша и медведь" назвали символом русской агрессии
11:35
Ученые предсказали новый ледниковый период
11:27
Тимошенко отправила Саакашвили на таран
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак назвала Урганта бездарным поваренком
Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске
На Первом канале со скандалом закрыли "Жди меня"
Юного друга Успенской увезли к хирургу после утех в постели
Пугачеву и Галкина вынудили показать детей
Змихновская умерла после побега мужа-преступника
Здоровье

Найден способ продлить жизнь с помощью еды

Фото: GLOBAL LOOK press
Американские ученые выяснили, что продолжительность жизни тесно связана с калорийностью пищи. Ограничивая рацион, человек увеличивает свои шансы на долголетие.
прочитано 764 раза

Специалисты из Темпльского университета пришли к такому выводу, проанализировав образцы крови и ДНК мышей, людей и обезьян различных возрастов. По их словам, чем дольше живет организм, тем медленнее происходят эпигенетические изменения, передает EurekAlert. 

ПО ТЕМЕ

Неожиданный эффект голодания

Названа самая эффективная диета

Грецкие орехи спасут от ожирения

Также ученые определили фактор, замедляющий мутации в фенотипе клетки. Им оказалась калорийность пищи. Ограничение рациона и голодание увеличивают продолжительность жизни, уверены исследователи.

Недавно о пользе голодания сообщили и бразильские эксперты. Они отметили, что воздержание от пищи способствует интенсивному росту волос и делает кожу более гладкой. Опыты были проведены на мышах, но ученые полагают, что полученные результаты верны и для человека.

15 сентября 2017, 09:14

комментарии

Политика

Путин и Лукашенко утерли нос Пентагону
США поймали на попытке купить выборы в России
На Западе отреклись от назойливой Украины
Назван сценарий свержения Порошенко

Шоу-бизнес

Разведенная Бледанс передала сына бывшему мужу
Эдита Пьеха откровенно назвала внука эгоистом
Панин жестко поиздевался над Поклонской
Эпатажную певицу срочно госпитализировали с сильными болями

Проишествия

Пассажиры топтали друг друга после взрыва в метро
Крокодил разорвал справившего в кустах нужду журналиста
Умер самый старый кот в мире
Норвежский врач убил боровшегося с раком 6-летнего россиянина

Lifestyle

Поклонская резко ответила Мединскому на слова о "Матильде"
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
Мультфильм "Маша и медведь" назвали символом русской агрессии
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Происшествия

Норвежский врач убил боровшегося с раком 6-летнего россиянина

Мальчик впал в кому после роковой ошибки доктора
Спорт

Опечаленный Овечкин сделал заявление

Хоккеист обратился к болельщикам с неожиданным признанием
Шоу-бизнес

Известная ведущая рассказала о горе в семье

На похороны звезда взяла маленьких детей
Шоу-бизнес

Переставший сниматься Григорий Антипенко переключился на "Дом-2"

Артист объяснил, почему сделал паузу в кино

Гороскоп

Совет на выходные
После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года

Фоторепортажи

Родившая Мария Бутырская вывела в свет детей
Модель с новым черепом начала вторую жизнь
Певица Нюша в прозрачном платье вышла на сцену
Дочь Юдашкина залезла в ванну в одежде и туфлях

Спорт

Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады
Отец Липницкой готов на крайние меры
Россию хотят отстранить от Олимпиады 2018 года
Шарапова нервно засмеялась из-за вопроса о бойфрендах

Регионы

Сибиряк поднял "Газель" на пятый этаж ради девушки
Жаждавшая селфи туристка залетела под мчавшийся Mercedes (видео)
Устроивший бойню под Тверью умрет в тюрьме
Пенсионерка плутала в лесу 7 дней и выжила после встречи с медведем
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru