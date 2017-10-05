Названы повышающие потенцию фрукты

Сексологи выяснили какие фрукты повышает потенцию. Они даже способны продлить половой акт.

Специалисты утверждают, что положительно на мужском здоровье сказывается авокадо. В нем содержится много белка, витаминов А и калия. Ученые уверяют, что по степени влияния на потенцию этот фрукт находится на уровне мяса.

Также благотворное воздействие оказывают бананы – в них тоже содержится множества калия и витаминов, способных улучшить потенцию и продолжительность полового акта. Эффект от их применения усилится, если сделать из них салат с грецкими орехами и добавить в это блюдо масло и карри.

Третий фрукт, способный положительно повлиять на потенцию, это финики. Они очищают кровь и увеличивают выработку спермы. Кроме того, сахар, полученный из этого фрукта способен продлить половой акт. Наиболее эффективными финики становятся в сочетании с миндалем.

Напомним, ранее сексологи рассказали, какие продукты не стоит употреблять перед сексом, если вы не хотите потерпеть фиаско. В список нежелательных ожидаемо попал алкоголь, который приводит к снижению настроения, дисфории, а в некоторых случаях – и вовсе снижают потенцию.

Кроме очевидного алкоголя, ученые предостерегают людей от употребления капусты, фаст-фуда, сладостей и жвачки. Все эти продукты вызывают сильное газообразование. От него любовники рискуют опозориться в самый интимный момент вечера.

Помимо этого, в списке находится мята и красное мясо. В растении содержится ментол, который снижает уровень тестостерона, предупреждают специалисты. После мятного чая ваше желание может сойти на нет. Что касается мяса, то это белковый продукт, который очень медленно и тяжело перерабатывается. После стейка у вас может возникнуть усталость и апатия.