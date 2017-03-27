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Жуткие последствия приема виагры

Фото: GLOBAL LOOK press\McPHOTO
Желание стать великим любовником присуще многим мужчинам. Но попытки заполучить такое могущество нередко приводят совсем не к тем последствиям, которые ожидают начинающие "казановы".
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Помните бородатый анекдот? Старичок приходит к врачу и жалуется: мол, сосед говорит, что может ублажить супругу семь раз за ночь. На что врач пациенту отвечает: "Ну и вы так же говорите". Но на самом-то деле жажда удовлетворить сексуальные потребности в большинстве случаев вызвана не желанием прихвастнуть перед соседом, а стремлением получить удовольствие для себя и партнерши и попыткой продлить молодость.

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В Италии обворован склад с виагрой

Открытие виагры (силденафила цитрата) позволило мужчинам с эректильной дисфункцией (импотенцией) снова ощутить радости секса. Правда, действие препаратов на основе этого активного вещества не имеет никакого отношения к яркости оргазма или появлению влечения к объекту страсти. Пилюли всего лишь вызывают приток крови к половому органу, наполняя пещеристые тела и обеспечивая достаточно длительную эрекцию (три-четыре часа). Главное, успеть принять волшебную таблеточку за полчаса до романтического свидания.

Вызывает ли виагра приапизм

Если кто не в курсе, приапизм – заболевание, получившее название от имени мифического древнегреческого бога плодородия Приапа, у которого была постоянная эрекция. Приапизм действительно существует, но эрекция при нем никак не связана с половым возбуждением. У больного этим недугом эрекция не прекращается даже после эякуляции и через некоторое время становится болезненной. Иногда есть опасность развития гангрены от застоя крови. Причиной приапизма может стать травма члена или спинного мозга, воспаления, употребление наркотиков, онкология, венерические заболевания, болезни крови. Виагры в этом списке нет.

Истории о бесконечной неукротимой эрекции после приема виагры – всего лишь мифы. Анекдоты о жертве "дружеских" шуток, выпившей пиво с пятью растолченными таблетками виагры и сутками ведущей борьбу с эрегированным членом, – просто выдумка. Никакой приапизм виагра вызвать не может. После окончания полового акта возбужденный член возвращается в исходное состояние.

Чем опасна виагра на самом деле

Оно, конечно, заманчиво возложить на фармацевтическую промышленность ответственность за свои половые подвиги, но стоит ли? Виагра не устранит причины импотенции, лишь на время вернет увядший "энтузиазм". А заболевание останется. Кроме того, имеется масса противопоказаний к приему препаратов, стимулирующих половую функцию. Это аллергия, почечная недостаточность, серповидно-клеточная анемия, язва желудка, кровотечения, деформация или заболевание полового члена и далее по списку.

Хорошенько подумать, прежде чем покупать чудодейственную таблетку, стоит молодым людям. До 18 лет организм еще формируется, не следует наносить ему химический удар тем более, что в юном возрасте и без виагры все получается на пять с плюсом. Опять же, ни к чему верить россказням сверстников, повествующих о двадцати подвигах за ночь. Они говорят? Ну и вы говорите!

После приема возбуждающих препаратов возможны и малоприятные побочные эффекты. Это шум в ушах, головная боль, нарушение дыхания, неравномерное сердцебиение, покраснение лица, изменение зрения и заложенность носа. И вот представьте себе: вы весь такой краснолицый, сопящий и плохо видящий обхаживаете даму сердца. Вряд ли это романтично.

Длительное применение виагры чревато ухудшением оплодотворяющего потенциала эякулята, чрезмерной нагрузкой на организм тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, а также возникновением зависимости (если злоупотреблять стимулирующими препаратами, в один прекрасный день эрекция может просто не наступить). Еще опаснее бесконтрольного применения подобных лекарств попытка усилить их воздействие одновременным применением других средств. Приняв один препарат, ни в коем случае нельзя в течение суток глотать лекарства аналогичного действия. Бывает, что таблетка не оказывает ожидаемого эффекта, и человек через пару часов принимает еще одну. Это преступление против себя. Не надо рисковать здоровьем (а иногда и жизнью), никакой секс этого не стоит.

Но главное, о чем должен помнить каждый – прежде, чем прибегнуть к приему лекарств, усиливающих потенцию, надо обязательно посоветоваться с врачом.

Автор: Василий Ручкин27 марта 2017, 10:10

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