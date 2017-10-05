Очищение от токсинов грозит смертью
В качестве доказательства врачи привели случай 38-летнего мужчины, который попал к ним с серьезным повреждением печени. Оказалось, пациент использовал сульфат магния для избавления от желчных камней.
Он выпивал 50 граммов раствора магнезии ежедневно, однако на 12-й день почувствовал резкое ухудшение состояния – снижение аппетита, а также потемнение мочи, кожи и белков глаз. Врачи диагностировали цирроз печени.
Магнезия часто рекомендуется натуропатами в качестве средства детоксикации. Однако побочные эффекты препарата могут привести не только к разрушению печени, но и к летальному исходу, сообщается в Science Alert.
Сульфат магния врачи часто используют в качестве слабительного или против токсикоза у беременных. В околомедицинских сферах препарат применяется в качестве средства для очищения организма от шлаков и токсинов.
Однако до сих пор научно не доказано, что магнезия обладает детокс-эффектом. По словам медиков, в лучшем случае прием сульфата магния приведет к диарее, тошноте или рвоте, в худшем – к разрушению печени и смерти.
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