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Назван простой способ продлить жизнь при раке

Фото: GLOBAL LOOK press
Исследователи обнаружили простой способ профилактики большого количества заболеваний. Ученые утверждают, что достаточно десятиминутной прогулки.
прочитано 478 раз

К такому выводу специалисты из Американского онкологического общества пришли, опросив 139 тысяч мужчин и женщин пенсионного возраста. Почти 50% участников исследования признали, что прогулка является для них единственной формой физической нагрузки.

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Проведя медицинский осмотр респондентов, ученые пришли к выводу, что даже те, кто ходил в среднем только час в неделю, имеют меньшие риски преждевременной смерти. Согласно мнению врачей, их шансы дольше прожить на 21% больше, чем у тех, кто не уделяет прогулке хотя бы десять минут в день. Специалисты отмечают, что эти результаты верны и при серьезных заболеваниях вроде рака.

Медики рекомендуют не жалеть личное время и включить пешие прогулки в распорядок дня. Исследования показывают, что регулярные прогулки не только помогают поддерживать хороший тонус, но и возвращаются дополнительными годами жизни. Специалисты отмечают, что речь не идет об интенсивной ходьбе – в среднем участники исследования тратили 20 минут на то, чтобы пройти полтора километра – это медленнее средней скорости пешехода. Принято считать, что она составляет пять-шесть километров в час.  

Эксперты надеются, что их исследование поможет пенсионерам прожить дольше. Как отмечает один из авторов научной работы, доктор медицины Алиса Коэн, простота предлагаемого ими метода увеличения продолжительности жизни не будет отпугивать пожилых людей.

"Многие люди, особенно пожилые, не хотят начинать новую программу упражнений, которая кажется им слишком сложной и интенсивной. Я консультирую своих пациентов, объясняю им, что они, по крайней мере три раза в неделю, должны ходить пешком минимум 30 минут, я думаю, что в этом исследовании мы можем показать им, насколько это важно", – передает ее слова CBS–news . 

Автор: Михаил Войцеховский20 октября 2017, 16:24

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