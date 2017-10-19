Разгадана тайна возникновения рака кожи

Сотрудники Корнеллского университета (США) объяснили появление меланомы. Данная информация может помочь найти средство, предотвращающее развитие недуга.

Исследователи выяснили, где находятся клетки, инициирующие развитие рака кожи. Оказалось, что болезнь развивается из стволовых клеток меланоцитов, если они накопили достаточное количество генетических мутаций и подверглись облучению ультрафиолетом.

В нормальных условиях меланин активируется солнцем и защищает кожу от вредного ультрафиолетового излучения. Однако, по словам ученых, если стволовые клетки меланоцитов перешли порог мутаций, то солнечные лучи могут стать причиной начала роста злокачественной опухоли, сообщает журнал Cell.

Эксперты считают, что от данной болезни можно уберечься, если как можно меньше времени проводить на солнце. Вместе с тем не стоит забывать и о том, что пребывание под его лучами позволяет человеку получить необходимый ему витамин D, дефицит которого может привести к деформации костей, переломам, остеомаляции, рахиту и остеопорозу.

Отметим, за последние несколько лет ученые неоднократно объявляли о создании различных "принципиально новых" методов лечения рака. В большинстве случаев специалистами используются наночастицы. Они сами по себе служат средством для удаления опухоли, а также становятся своеобразной "мишенью", на которую наводятся иммунные клетки или излучение лазера, сжигающее метастазы.