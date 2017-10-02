Кофе поможет сбросить лишний вес

Ученые выяснили, как кофе поможет похудеть. Оказывается, для этого в чашку надо добавить сливочное масло.

По наблюдениям специалистов из Университета биологических исследований в Аризоне, таким образом ускоряется обмен веществ, что ведет к потере лишнего веса. По словам ученых, главное – соблюдать пропорции. На одну кружку напитка достаточно десяти граммов масла. Эксперты утверждают, что подойдет любой растительный или животный жир. По словам ученых, вкус "жирного" кофе похож на латте – кофейный напиток с большим содержанием молока или сливок.

Одно из главных условий для похудения – полный отказ от сахара. Кроме того, ученые не рекомендуют пить больше одной чашки кофе в день. Специалисты советуют употреблять напиток утром, чтобы запустить все биологические процессы организма и помочь ему прийти в тонус. В противном случае результата не будет, пишет РИА ФАН.

По словам авторов исследования, кроме похудения, этот способ полезен еще и тем, что устраняет все неприятные симптомы употребления кофе: дрожание коленей и рук, тахикардию, скачки давления. Также ученые подчеркивают, что с чаем такая методика не сработает – в нем содержится тиамин, который не расщепляет частицы жира.

Отметим, что масло полезно не только вместе с кофе. Оно может спасти человека от опьянения и абстинентного синдрома на следующее утро. Достаточно лишь незадолго до предполагаемого времени приема алкоголя съесть несколько граммов масла. Жир смажет стенки желудка и кишечника и не позволит спиртному всосаться в кровь.