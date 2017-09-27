День кофе предложили сделать национальным праздником

Россияне просят внести День кофе в список официальных праздников. Авторы инициативы призвали голосовать за признание 1 октября официальным "Днем кофе".

4 сентября на платформе общественных инициатив change.org появилась петиция с призывом внести "День кофе" в реестр национальных праздников России. Идея обрела поддержку тысяч человек, в числе которых как обычные пользователи, так и знаменитости – Ляйсан Утяшева и Екатерина Волкова.

Инициатива является логичным витком развития кофейной культуры в России. Согласно исследованию компании Synovate Comcon, на сегодняшний день более 50% населения страны пьют кофе. Наша страна входит в Международную Кофейную Ассоциацию (SCA) и имеет собственную Ассоциацию производителей "Росчайкофе", одной из целей которой является популяризация напитка.

Население России все больше разбирается в сортах кофе, его качестве и кофейных ритуалах. Как утверждают исследователи компании Euromonitor International, к 2018 году россияне будут пить 45% свежего кофе, 55% – растворимого, а объем рынка при этом составит 131 тысячу тонн кофе.

В разных странах мира День кофе отмечается 1 октября, и именно в эту дату проводятся торжества и мероприятия. Например, в Бразилии в этот день проходят фестивали, концерты, вечеринки, состязания барменов и специальный карнавал в честь кофейного праздника. В Ирландии в честь Дня Ирландского Кофе торжества длятся целую неделю. На сегодняшний день в России лишь в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, иногда устраиваются различные кофейные фестивали и празднования.