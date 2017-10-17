Отмечавшая победу над раком женщина умерла от токсикоза

Празднование успешного лечения от рака груди закончилось для 54-летней британки смертью. Женщина выпила слишком много алкоголя и скончалась от токсикоза.

Терапевт из Великобритании Валери Джонс мужественно боролась с раком груди, и в итоге болезнь отступила. На радостях 54-летняя женщина отправилась вместе с мужем в Грецию, чтобы отметить там победу над смертью, пишет Daily Mail.

На курорте Валери сразу стала бурно праздновать успешное лечение. На протяжении всего дня женщина пила вино – утром, во время обеда и за ужином. После этого она еще раз пропустила с мужем по стаканчику и отправилась к друзьям на свадебную вечеринку.

Вернувшись ночью в номер, женщина упала без сознания в туалете. Испуганный супруг вызвал медиков, однако по прибытии в больницу Валери скончалась.

Экспертиза показала, что содержание алкоголя в крови британки в 4,5 раза превышало норму. По словам медиков, смерть наступила в результате интоксикации спиртным. Обилие алкоголя привело к тому, что легкие женщины наполнились жидкостью.

Родные Валери в шоке от произошедшего. По их словам, женщина никогда не злоупотребляла алкоголем. Напротив, британка вела активный образ жизни и занималась верховой ездой.