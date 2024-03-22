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Пятница 22 марта

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Собянин: В Москве появится более 15 тысяч рабочих мест

Собянин: В Москве появится более 15 тысяч рабочих мест
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В столице по программе создания рабочих мест одобрили строительство еще трех объектов.

В Москве продолжается реализация программы по созданию мест приложения труда. Одобрены планы строительства еще трех объектов, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

На улице Золоторожский Вал в районе Лефортово построят административно-деловой комплекс. На Ходынском бульваре в Хорошевском возведут многофункциональный общественный комплекс, а в Рублево-Архангельском – общеобразовательную школу.

"Благодаря этим объектам будет создано свыше 15 тысяч рабочих мест", – уточнил градоначальник.

Москва заключает с инвесторами соглашения, по которым бизнес получает льготы на возведение жилой недвижимости. В свою очередь у горожан появляется возможность работать рядом с домом.

Собянин напомнил, что подать заявку на получение специального статуса можно через Инвестиционный портал Москвы.

Ранее мэр Москвы сообщил, что для горожан создадут 120 тысяч рабочих мест рядом с домом. Из них 12,8 тысячи – на промышленных предприятиях.

22 марта 2024, 15:55
Фото: Е. Самарин, Пресс-служба мэра и правительства Москвы/mos.ru
Телеграм-канал Вячеслава Володина✓ Надежный источник

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