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Москва обеспечит интеграцию ВСМ и транспортной инфраструктуры города – Собянин

Москва обеспечит интеграцию ВСМ и транспортной инфраструктуры города – Собянин
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В рамках проекта создадут десятки тысяч рабочих мест.

Президент Росссии Владимир Путин накануне провел совещение по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Поставленные главой государства задачит позволят создать в стране современные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме того, считает градоначальник, поручения президента укрепят технологический суверенитет России и улучшат возможности жителей передвигаться между Москвой и Санкт-Петербургом, а также Тверью и Великим Новгородом. По его словам, с началом действия ВСМ улучшится качество жизни 30 миллионов человек.

"Будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест, на строительстве инфраструктуры и поездов будут задействованы лучшие строительные и инженерные ресурсы нашей страны", – подчеркнул Собянин.

Мэр заявил, что правительство Москвы выполнит все поручения президента по строительству высокоскоростной магистрали. В том числе речь идет об интеграции городской транспортной инфраструктуры с будущими остановками ВСМ, которые планируются на Ленинградском вокзале, Рижской, Петровско-Разумовской и в Зеленограде.

Высокоскоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург планируется запустить в 2028 году. По словам Путина, в перспективе такое движение могут организовать в направлении Казани, Екатеринбурга, Адлера и столицы Белоруссии Минска.

16 февраля 2024, 11:16
Фото: Kremlin.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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