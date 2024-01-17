Маткапитал проиндексируют: на что разрешено тратить деньги

Документ формируют в беззаявительном порядке. Рассказываем, на сколько увеличится сумма и куда ее можно будет потратить в 2024 году.

1 февраля 2024 года произойдет плановое увеличение размера материнского капитала, сообщает RT. Рост составит 7,4%. За первого ребенка счастливые родители получат чуть больше 630 тыс. рублей, а за второго малыша, если ранее средства не потратили, уже 833 тыс. рублей. Специальных заявлений никуда подавать не требуется. Документ сформируют в СФР.

Отметим, что индексация данной выплаты проводится каждый год с учетом инфляции в стране. Материнский капитал, как напоминает телеканал "360", можно потратить только на определенные цели. Среди них покупка и ремонт дома, приобретение квартиры или же, при соблюдении строгих условий, выплаты каждый месяц.

Если же родители попытаются обналичить материнский капитал, обходя законные цели его применения, то их ждет уголовная ответственность. Средства должны быть направлены только на детей и семью.

Индексация также затронет и другие выплаты и пособия. Точная информация обо всех льготах всегда доступна на платформах государственных приложений, а также официальных сайтах.