Названо главное условия для получения пенсии больше 50 тысяч рублей

Люди, которые хотят на заслуженном отдыхе получать достойные выплаты, должны задумываться о формировании накоплению еще в молодости.

Россияне приняли участие в опросе и назвали сумму, которую хотели бы получать в старости. Средний желаемый размер выплат составил 50 тысяч рублей. С учетом современных экономических механизмов, достигнуть желаемого возможно. Телеканал "360" публикует условия, при которых мечта может стать реальностью.

Для того, чтобы пенсия по старости составляла 50 тысяч рублей, ежемесячная заработная плата должна составлять 120-140 тысяч, соответственно. Сейчас средний размер заработка россиянина значительно ниже.

Рекомендуется начинать задумываться о пенсии заранее. Уже в молодом возрасте можно делать вклады, открывать металлические счета и осуществлять долгосрочное инвестирование. Напомним, что на территории России в период с 2019 по 2028 год проводится пенсионная реформа. Она заключается в поэтапном повышении возраста выхода на заслуженный отдых. После ее завершения мужчины будут завершать профессиональную деятельность в 65 лет, женщины в 60, соответственно.